Le Monde: успех ШОС основан на суверенитете государств и противостоянии Западу

Запад долгое время не воспринимал ШОС всерьёз, считая её организацией без реальной власти. Однако теперь она объединяет половину мирового населения, а Си Цзиньпин предлагает ещё сильнее углубить сотрудничество между странами, которое было бы основано на защите своего суверенитета и противостоянии вмешательству Запада.

Через два месяца Си Цзиньпин должен встретиться с Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Но, как пишет Le Monde, он решил не дожидаться этого момента, а ускорить внедрение нового миропорядка, опираясь на Шанхайскую организацию сотрудничества.

Если изначально она объединяла только шесть стран, то теперь туда входит почти половина населения мира. И многие страны ещё стучатся в эти двери. При этом, как отмечает автор статьи, о том, что эта организация мало разделяет западные ценности, говорит то, что на общей фотографии лидеров нет ни одной женщины.

По словам автора, ШОС — единственная международная организация, в названии которой есть отсылка к Китаю. Поэтому хотя особую роль в ней играет Россия, организация особенно важна для Китая. И Си отметил, что современный мир характеризуется конкуренцией между двумя политическими ориентациями, одна из которых основана на солидарности и сотрудничестве, а другая — на раздоре и конфронтации.

Как пишет политолог Эммануэль Линко, «сейчас явно идёт холодная война» — геополитическая конфронтация между Западом и Пекином с Москвой. Так, и Си заверил Путина, что Китай готов сотрудничать с Россией.

«Дорожная карта» Си состоит из пяти пунктов. Во-первых, он предлагает укрепить взаимную поддержку и «вместе противостоять вмешательству других стран во внутренние дела». В частности, автор статьи предполагает, что Китай хотел бы видеть совместное противостояние стран ШОС санкциям против Китая из-за уйгуров.

Во-вторых, он предлагает укрепить сотрудничество в сфере безопасности. Снова с прицелом на уйгуров он хотел бы бороться с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, киберпреступностью. Например, Китай предлагает партнёрам обучить борьбе с терроризмом за пять лет две тысячи человек.

В плане экономики Китай хочет создать в ШОС центр по сотрудничеству в области мегаданных. В краткосрочной перспективе он помог бы с продовольствием странам, которые срочно в нём нуждаются.

К тому же Пекин хочет углубить сотрудничество в таких сферах, как образование, наука, культура, здравоохранение, СМИ, а также развивать контакты с другими международными и региональными организациями, в том числе с ООН.

Однако же у ШОС есть и свои слабости, отмечает автор статьи. Так, Индия и Китай на саммите высказали Владимиру Путину свою озабоченность ситуацией на Украине. Прямо во время саммита возобновились столкновения между Киргизией и Таджикистаном. И сам Си на саммите встречался со многими лидерами, но не с премьер-министром Индии Моди. Наконец, никто в ШОС не понимает, как стоит относиться к талибам* у власти в Афганистане.

По словам автора статьи, из-за этих разногласий Запад долгое время недооценивал ШОС, считал её организацией без реальной власти. Но, как отмечают политологи, похоже, что наличие евразийской общности, приверженность ценности суверенитета государств и желание исключить Запад — это достаточная база для того, чтобы данный формат выжил и развивался, пишет Le Monde.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.