Newsweek: Саудовская Аравия присоединяется к ШОС, а США остаются в стороне

Саудовская Аравия стала партнёром Шанхайской организации сотрудничества, пишет Newsweek. Эксперты отмечают, что таким образом Эр-Рияд пытается сбалансировать свою систему отношений с другими странами, которая прежде была слишком сконцентрирована на США. Но пользу от такого партнёра ощутят все члены ШОС.

Саудовская Аравия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве партнёра. Как пишет Newsweek, это решение стало одним из целой волны дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, сближающих страны региона с Китаем и Россией.

На данный момент в ШОС входят Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Партнёрами, помимо Саудовской Аравии, числятся Армения, Азербайджан, Камбоджа, Египет, Непал, Катар, Шри-Ланка и Турция, а в число наблюдателей входят Афганистан, Белоруссия и Монголия. При этом статус Ирана недавно повысили от наблюдателя до полноправного члена организации.

Как отмечает автор статьи, вступление Саудовской Аравии в ШОС входит в её стратегию по восстановлению баланса в её системе отношений с иностранными державами. Традиционно в ней доминировали Соединённые Штаты. Плюс, как отметил в общении с Newsweek саудовский политический эксперт Али аль-Шихаби, «Китай и созданные им многосторонние организации важны не только для укрепления связей с Китаем, но и позволяют Саудовской Аравии извлекать выгоду из отношений Китая с другими странами, такими как Иран».

«Тем временем США оказались в стороне», — пишет автор статьи. Саудовская Аравия пытается заполнить пробелы, оставленные США в регионе, отмечает Шихаби. При этом Китай сам сильно зависит от нефти Персидского залива, поэтому он больше других заинтересован в стабильности региона. Потому и Саудовская Аравия стала вовлекать его в обеспечение равновесия.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на информацию о присоединении Саудовской Аравии к ШОС отреагировал сдержанно: «Это не новость. Как вы знаете, диалог Саудовской Аравии о присоединении ШОС в качестве партнёра проводится уже в течение некоторого времени. Как вы знаете, у каждой страны свои отношения, и я, конечно, позволил бы лучше правительству Саудовской Аравии высказаться по этому поводу».

Отношения между США и Саудовской Аравией стали напряжённее с тех пор, как Джо Байден стал президентом два года назад, напоминает автор статьи. Он критиковал Саудовскую Аравию за несоблюдение прав человека, но при этом призывал её нарастить добычу нефти, чтобы помочь Штатам сдерживать Россию. Эр-Рияд в ответ, наоборот, добычу снизил. Байден пообещал последствия за это решение.

В свою очередь, Иран, давний соперник Саудовской Аравии, официально присоединился к ШОС и выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС. А Саудовская Аравия давно сама присматривается к обеим организациям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию и встретился с другими лидерами региона, чтобы подписать ряд важнейших соглашений. А вскоре при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений — после восьмилетнего разрыва. Эта сделка говорит о новом уровне участия Китая в делах региона. С тех пор появились сообщения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры о восстановлении связей с Сирией, которую исключили из Лиги арабских государств после начала гражданской войны в 2011 году.

Но при этом эксперты предупреждают, что это не говорит о разрыве отношений между Саудовской Аравией и США — они имеют важное стратегическое значение для двух стран. «Нет никакого противоречия между этими отношениями и ответом Саудовской Аравии на китайское посредничество, чья цель — достижение стабильности в Ближневосточном регионе», — заявил политолог Азам аль-Шдади.

Вскоре после того, как соглашение между Ираном и Саудовской Аравией было достигнуто, в иранской миссии при ООН заявили, что отношения Эр-Рияда и Тегерана «важны на трёх уровнях: двустороннем, региональном и международном». В частности, это, возможно, поспособствует прекращению огня в Йемене, где страны поддерживают противоборствующие группировки. И все три основные стороны восьмилетнего конфликта в Йемене приветствовали это соглашение, хотя в стране по-прежнему царит недоверие.

Соглашение между Ираном и Саудовской Аравией может принести пользу даже для США, которые слишком сильно сосредоточены на военном подходе к региону. «Стабильность Ближнего Востока и экономическое процветание его стран дадут США больше экономических возможностей с акцентом на участие в развитии экономик, — сказал Шдади, — тогда как прежде они акцентировались на военном аспекте, на напряжённости и конфликтах».

Что же касается присоединения Саудовской Аравии к ШОС, то, по словам Шдади, это принесёт пользу и Эр-Рияду, и самой организации. Это придаст ШОС «большой международный вес» благодаря высокому статусу Эр-Рияда в крупных глобальных организациях, таких как Организация исламского сотрудничества и ОПЕК. Кроме того, Саудовская Аравия — крупнейшая экономика среди арабских стран и самая быстрорастущая экономика среди стран G20, напоминает автор статьи в Newsweek.