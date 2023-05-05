Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Европе вышли боком санкции на российскую нефть

От нефтяных санкций ЕС, принятых против России, в первую очередь пострадали сами европейцы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Дело в том, что они продолжают закупать чёрное золото Кремля, но теперь уже через третьи страны по большей цене. Это приводит к росту инфляции в еврозоне. К тому же после введения штрафных мер европейские нефтеперерабатывающие заводы лишились части своего бизнеса. А самое главное — Запад так и не добился своей изначальной цели, а именно сокращения доходов России, отмечает немецкое издание.

Европейцам вышли боком санкции, которые они приняли против России, ведь они сами от них в первую очередь и пострадали, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И особую роль в этом сыграли две штрафные меры Запада. Это запрет на ввоз по морю российской неочищенной нефти, введённый в декабре 2022 года. И эмбарго на российское топливо, вступившее в силу в феврале этого года.

По прошествии нескольких месяцев стало очевидным, что эти санкции не дали нужного результата, пишет немецкое издание. Российская нефть и нефтепродукты продолжают поступать на мировой рынок и обеспечивают Москве бесперебойную прибыль. Более того, чёрное золото попадает и в Европу, причём в больших количествах. И связано это с тем, что некоторые страны, например Индия, участвуют в так называемой треугольной торговле и перепродают российскую нефть, а также созданное из неё топливо в другие государства.

С начала боевых действий на Украине Нью-Дели увеличил свой импорт российской неочищенной нефти в 20 раз и продолжает наращивать объёмы поставок. Экспортирует это всё большой «теневой флот танкеров» Кремля. В свою очередь Индия увеличивает продажи энергоресурсов в Европу. Ежедневно она отправляет в ЕС 360 тыс. баррелей топлива.

«Треугольная торговля» приносит Нью-Дели большую прибыль, поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Благодаря западным санкциям — в том числе и ценовому потолку на российскую нефть — у неё есть возможность закупать у Москвы ресурсы по цене ниже рыночной. Перенаправление российского экспорта в развивающиеся страны предоставило им уникальную возможность для развития своих экономик. Шанс, который получаешь один раз в сто лет, подчёркивает издание.

А вот европейцы терпят двойные убытки. ЕС сейчас приходится платить за энергоресурсы гораздо большую цену, так как в неё входят транспортные, таможенные затраты, а также расходы на хранение и переработку. Эти дополнительные издержки приводят к росту инфляции в еврозоне.