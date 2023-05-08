Bloomberg: США обеспокоены усилением ядерного сотрудничества России и Китая

Россия и Китай укрепляют своё сотрудничество, в том числе в ядерной сфере, и это беспокоит Соединённые Штаты, признаётся советник американского президента Пранай Вадди. Если во время холодной войны акцент делался на мерах по снижению рисков и на коммуникации в кризисных ситуациях, то теперь стран, обладающих ядерными технологиями, стало больше, и обеспечить безопасность ядерных объектов стало сложнее, приводит его заявления Bloomberg.

По словам советника президента США и старшего директора по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Праная Вадди, углубление сотрудничества между Китаем и Россией угрожает подорвать десятилетия международной стабильности в области контроля над ядерными вооружениями, пишет Bloomberg.

Чтобы предотвратить ошибки, государства, обладающие ядерным оружием, должны заниматься существующими и потенциальными угрозами, от атомных амбиций Ирана до использования искусственного интеллекта для принятия решений во время кризисов, заявил он после переговоров в Международном агентстве по атомной энергии.

Подозрения, что Китай расширяет свой ядерный арсенал, наряду со спецоперацией России на Украине и с отказом в возобновлении соглашений о контроле над вооружениями, усиливают беспокойство стран, пишет автор статьи. В отличие от холодной войны, когда США и Советский Союз поддерживали атомный паритет и соглашались ограничить определённые виды вооружений, сегодня всё больше стран разрабатывают технологии и материалы, необходимые для создания оружия массового уничтожения. В то же время попытки Вашингтона сохранить открытыми линии связи с Китаем терпят неудачу, отмечает чиновник.

«Возвращаясь к началу советско-американских отношений в области контроля над вооружениями, очевидно, что акцент делался на мерах по снижению рисков, в том числе на коммуникации в кризисных ситуациях», — сказал Вадди, отмечая, что теперь Пекин не проявляет интереса к этому.

Отсюда вопросы о том, как Россия и Китай будут относиться к проблемам, связанным с Ираном, например к возврату к соглашению 2015 года, ограничивающему ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций, отметил чиновник.

Китай и Россия углубляют ядерное сотрудничество по ключевым ядерным технологиям для производства оружия, и обе страны укрепляют свои отношения с Ираном, напоминает издание. Они обменивались торговыми делегациями и провели военно-морские учения. «Очевидно, что это влияет на наш подход к дипломатии с Ираном», — сказал Вадди.

Тем не менее есть области, в которых США могут продолжить взаимодействие с Китаем и Россией по вопросам ядерной стабильности, сказал он. Так, администрация Байдена в феврале приняла декларацию об использовании искусственного интеллекта, в которой говорится: «Государства должны сохранять человеческий контроль и участие во всех действиях, имеющих решающее значение для информирования и исполнения суверенных решений, касающихся применения ядерного оружия».

Белый дом направил Вадди в Вену, чтобы дать толчок переговорам с МАГАТЭ о ядерной безопасности на основе нового предложения США по защите радиоактивных материалов от террористов. Растущий глобальный интерес к малым реакторам нового поколения означает, что количество ядерных объектов, нуждающихся в защите, может в ближайшие годы увеличиться, пишет Bloomberg.