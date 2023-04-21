NYT: наступление новой эпохи — США предстоит в одиночку противостоять ядерному союзу Китая и России

Китай быстрыми темпами наращивает свой ядерный арсенал, а Россия приостанавливает участие в последнем оставшемся договоре по контролю ядерных вооружений. Как пишет The New York Times, всё это предвещает наступление новой эпохи, в которой Пекин, Москва и Вашингтон будут равными по силам ядерными державами. И похоже, что США предстоит в одиночку противостоять союзу Китая и России.

На китайском побережье всего в 215 км от Тайваня Пекин готовится к запуску нового реактора. Пентагон считает, что он будет поставлять топливо для китайского ядерного арсенала, который быстро расширяется, в результате чего Китай по запасам ядерного оружия может выйти на один уровень с Соединёнными Штатами и Россией. Эта установка называется реактор-размножитель на быстрых нейтронах и используется для производства плутония, который является главным топливом в атомной бомбе.

Материал для ядерного реактора поставляет Россия. Её корпорация «Росатом» за последние несколько месяцев завершила доставку 25 тонн высокообогащённого урана, что позволит начать производство. Такие поставки означают, что Россия и Китай сотрудничают в рамках проекта, который поможет им в осуществлении ядерной модернизации. По оценкам Пентагона, в этом случае совокупный размер их ядерных арсеналов существенно превзойдёт американский.

Как пишут авторы The New York Times, такие новые реалии заставляют Америку переосмысливать свою ядерную стратегию, чего лет 10 тому назад никто не мог предвидеть. Именно тогда Барак Обама заговорил о мире, который непреклонно идёт к ликвидации всего ядерного оружия. Но вместо этого Соединённые Штаты сегодня вынуждены думать, как поступать в условиях трёхстороннего ядерного соперничества, которое во многом сводит на нет стратегию сдерживания и устрашения, помогавшую предотвращать ядерную войну.

Как продолжают авторы издания, хотя Китай утверждает, что реакторы-размножители на побережье будут использоваться исключительно в мирных целях, нет никаких свидетельств того, что Россия и Китай вместе работают над созданием ядерного оружия или реализуют скоординированную ядерную стратегию противодействия общему врагу. Однако высокопоставленный руководитель из Пентагона Джон Плам заявил недавно в конгрессе: «Невозможно обойти стороной тот факт, что реакторы-размножители — это плутоний, а плутоний используется в ядерном оружии».

И возможно, пишет издание, это только начало. Когда китайский руководитель Си Цзиньпин встречался в прошлом месяце в Москве с президентом Владимиром Путиным, в СМИ появилось сообщение, на которое мало кто обратил внимание. «Росатом» и Управление по атомной энергии Китая подписали соглашение о расширении сотрудничества на годы, а то и на десятилетия вперёд.

«К 2030-м годам впервые в истории Соединённым Штатам будут противостоять две крупные ядерные державы, которые являются стратегическими соперниками и вероятными противниками Америки, — отметил прошлой осенью Пентагон в своём директивном документе. — Это усилит нагрузку на стабильность и создаст новые проблемы для сдерживания, гарантий, контроля вооружений и уменьшения рисков».

В последние недели американские официальные лица с каким-то фатализмом заговорили о том, что остановить наращивание вооружений в Китае невозможно.

«Наверное, мы никак не сможем остановить, замедлить, сорвать, запретить или ликвидировать китайскую ядерную программу, которую они запланировали на предстоящие 10—20 лет», — заявил в прошлом месяце членам конгресса председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Слова Милли прозвучали особенно мрачно в связи с тем, что Соединённые Штаты много лет пытались создать мир без ядерного оружия. Обама принял стратегию по снижению американской зависимости от ядерного оружия в надежде на то, что этому примеру последуют другие государства. Но сегодня происходит прямо противоположное.

Единственный оставшийся договор об ограничении американского и российского арсеналов — это СНВ-III. Но срок его действия истечёт примерно через тысячу дней, и американские официальные лица признают, что, пока на Украине продолжаются военные действия, шансов на заключение нового договора очень мало. Даже если Россия и США сядут за стол переговоров и согласуют такой договор, ценность его будет невелика, пока под ним не подпишется Китай. А он интереса к таким документам не проявляет.

Китайский руководитель не скрывает своих планов по наращиванию ядерного арсенала. Согласно ежегодному исследованию Федерации американских учёных, в настоящее время у Китая примерно 410 ядерных боезарядов. Последний доклад Пентагона о китайской армии вышел в ноябре, и там говорится, что к концу десятилетия количество боезарядов в Китае может увеличиться до одной тысячи единиц, а к 2035 году — до полутора тысяч, при условии сохранения нынешних темпов.

Подчёркивая неотложность данной проблемы, Госдепартамент недавно создал рабочую группу экспертов и поручил ей в шестимесячный срок подготовить рекомендации, заявив: «Соединённые Штаты вступают в один из наиболее сложных и опасных периодов для мирового ядерного порядка, который может оказаться сложнее и опаснее, чем в годы холодной войны».

Безусловно, сегодня ситуация усложнилась. В эпоху холодной войны существовали только две крупные ядерные державы — Советский Союз и Соединённые Штаты. О Китае никто не думал. У него было около 200 единиц ядерного оружия, а это так мало, что и переговоры о них вести не стоило. И Пекин никогда не участвовал в серьёзных договорах о контроле вооружений. Однако теперь на Капитолийском холме уже идёт дискуссия о том, нужен ли совершенно новый подход ввиду предстоящего увеличения китайского арсенала.

Некоторые республиканцы заговорили о наращивании американских запасов ядерного оружия после окончания срока действия СНВ-III, требуя, чтобы они были не меньше совокупного российского-китайского арсенала, который эти страны могут применить против США совместно. А кто-то называет это чрезмерной реакцией.

«Считаю безумием думать о том, что нам придётся вести две ядерные войны одновременно», — считает профессор Гарварда Мэтью Банн, который следит за ядерным оружием.

Как заключают авторы материала, похоже, Пекин вряд ли остановит наращивание китайского ядерного арсенала до тех пор, пока он не приблизится по своим размерам к американскому и российскому. Выступая в октябре на съезде китайских коммунистов с программной речью о своём новом сроке пребывания у власти, Си Цзиньпин заявил, что его страна должна «создать мощную систему стратегического сдерживания». Самой яркой демонстрацией китайских амбиций стали три огромные площадки с ракетными шахтами, строительство которых ведётся в обширных засушливых районах на севере страны. По имеющимся оценкам, всего там можно будет разместить до 350 межконтинентальных баллистических ракет, каждая с разделяющимися головными частями. Новые твердотопливные ракеты, которые установят в этих шахтах, скорее всего, будут размещаться там вместе с боеголовками. Таким образом, для осуществления запуска потребуется меньше времени, рассказывает профессор Массачусетского технологического института М. Тейлор Фрэвел, изучающий китайскую армию.

«Китай хочет, чтобы в американских умах не осталось и тени сомнений о его ядерных силах сдерживания», — сказал он.

Администрация Байдена, со своей стороны, объявила о планах создания новой боеголовки для американского ядерного арсенала — впервые после окончания холодной войны. Белый дом говорит, что этим надо было заняться уже давно, из соображений безопасности. Боеголовка предназначена для ракет, запускаемых с подводных лодок. Это лишь малая часть гигантских усилий по капитальной переделке сложного комплекса баз ядерного оружия, заводов, бомбардировщиков, субмарин и ракет наземного базирования. Пекин и Москва заявляют, что именно это заставило их заниматься модернизацией собственного оружия. Специалисты по контролю ядерного оружия говорят, что такая спираль мер и контрмер увеличивает риск просчёта и возникновения войны.