Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила информацию о том, что Вашингтон финансирует биолаборатории на Украине, сообщает Fox News. Но оказалось, что ситуация «гораздо хуже», констатирует ведущий американского телеканала Такер Карлсон. Как выяснилось из письма, направленного Министерством энергетики США российскому концерну, Белый дом хранит там ещё и «чувствительные ядерные технологии» — иными словами, наработки ядерного оружия.

Год назад все СМИ в США, от USA Today до New York Times, говорили вам, что верить в то, что американское правительство когда-либо финансировало секретные биолаборатории на Украине, — это опасная теория заговора. Что это несуразная идея и всё это на самом деле российская дезинформация. А потом однажды, давая показания под присягой, работник Госдепартамента Виктория Нуланд случайно признала, что это была правда. «Да, — сказала она. — На Украине много секретных биолабораторий». И её цитата: «На самом деле мы сейчас сильно обеспокоены тем, что российские войска, российские силы, пытаются взять их под контроль».

Подождите секунду. Вы, наверное, задаётесь вопросом: «Почему это американское правительство содержит секретные биолаборатории в такой примитивной стране, как Украина?» Почему не в Австрии? Почему на Украине? И почему мы не демонтировали и не убрали эти секретные биолаборатории, когда начались боевые действия с Россией? Никто этого так и не объяснил. На наше же шоу нападают за то, что мы задаём вопрос. Теперь же мы узнали, что на самом деле всё гораздо хуже. Администрация Байдена не только финансировала эти лаборатории на Украине, в центре зоны боевых действий. Она также хранит на Украине, цитата, «чувствительные ядерные технологии». И я ничего не выдумываю. Они признали это сегодня. Смотрите.

НАДА БАШИР, корреспондент CNN: Украинские сотрудники продолжают работать на Запорожской атомной электростанции. Но она находится под контролем российских вооружённых сил, и в данный момент ей управляет российская государственная компания по атомной энергетике «Росатом». Это вызывает большое беспокойство. CNN ознакомился с письмом, которое Министерство энергетики США отправило «Росатому». По сути американское правительство предостерегло Москву от запрета на доступ к Запорожской атомной электростанции, потому что на ней находятся чувствительные ядерные технологии США.

Возникает так много вопросов, но начнём с самого большого: «Что конкретно подразумевается под чувствительными ядерными технологиями США?» Американские секретные ядерные технологии? Возможно, они предназначены не для производства энергии. Никто в СМИ не задаст этот вопрос. Но если они находятся в центре Украины, в центре зоны боевых действий, то разумно предположить, что чувствительные ядерные технологии предназначены для военного применения. Другими словами, это ядерное оружие. Что ещё это может быть? Остановимся в наших догадках на этом. Но сделайте три шага назад. Всё это такое безумство и безрассудство, что трудно поверить, что это действительно происходит. Президент от Демократической партии совсем сбился с пути, совсем. Это приведёт к последствиям, угрожающим нашему существованию. Он продолжает вести боевые действия, которые США только вредят. В которых нет ничего положительного. Ужасно на это смотреть.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2023 года.