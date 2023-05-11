Diplomat: украинский кризис станет одной из главных тем саммита КНР — Центральная Азия

18—19 мая в китайском Сиане пройдёт саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая, пишет The Diplomat. Как отмечает издание, на повестке дня будут международные и региональные геополитические вопросы, которые не могут не включить в себя украинский кризис. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.

На следующей неделе лидеры стран Центральной Азии отправятся в китайский город Сиань для участия в саммите с главой КНР Си Цзиньпином, пишет The Diplomat. На встречу, которая состоится 18—19 мая, прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что Си Цзиньпин выступит на саммите с важной речью про отношения Китая со странами центральноазиатского региона.

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, этот саммит станет первым крупным дипломатическим мероприятием, организованным Китаем в этом году. Он также отметил, что Си Цзиньпин и лидеры центральноазиатских государств впервые встретятся лично, а не в онлайн-формате.

Китай стал активно вовлекаться в центральноазиатскую геополитику ещё с 2013 года, когда Си Цзиньпин в Астане объявил о запуске сухопутной части инициативы «Один пояс — один путь», напоминает The Diplomat. Издание отмечает, что в данном контексте важно то, как Россия воспринимает растущую роль Пекина в регионе: начиная с 2022 года Россия и Китай активно демонстрировали взаимную солидарность. Кроме того, важно подчеркнуть, что даты саммита КНР и стран Центральной Азии почти совпадают с датами саммита G7, который пройдёт 19—21 мая в Хиросиме. Как отмечает издание, на обоих саммитах одной из главных тем для обсуждения станет Россия.

Ван Вэньбинь заявил, что участники саммита обсудят важные международные и региональные вопросы, а также подпишут важный политический документ, пишет The Diplomat. Как отмечает издание, «важные международные и региональные вопросы» не могут не включать в себя украинский кризис. По мнению The Diplomat, интересы Китая и стран Центральной Азии не обязательно совпадают с интересами тех, кто выступает за продолжение конфликта. Издание также отмечает, что пока неясно, каков будет формат подписанного на саммите документа: это может быть совместное заявление, но может быть и нечто большее.