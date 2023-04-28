CNA: после телефонного разговора между Си и Зеленским Китай направит на Украину спецпосланника для урегулирования конфликта

02:23
Пентагон: Lockheed Martin получила контракт на на производство управляемых снарядов GMLRS
Американское Минобороны заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство управляемых реактивных ракет GMLRS на сумму $4,791 млрд.
01:59
Путин: надо создать операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать специальных операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг.
01:48
Исследование Gallup: рейтинг Байдена на посту президента США снизился до рекордных 37%
Рейтинг Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных 37%.
01:25
Белоусов: объём госзаказа на беспилотники в России составит порядка 200 миллиардов рублей
Объём госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
01:17
Путин: шаблоны и отсутствие инфраструктуры мешают развитию сферы беспилотников
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем заявил, что отсутствие инфраструктуры и шаблоны мешают развитию сферы беспилотников.
01:06
Центровой «Реала» бросил через себя защитника «Партизана» во время стычки в матче Евролиги
Центровой «Реала» Гершон Ябуселе бросил через себя защитника «Партизана» Данте Экзама во время стычки в матче Евролиги.
00:52
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и ещё двух областях Украины объявили воздушную тревогу.
00:50
Защитник «Ак Барса» Евсеев — о победе над ЦСКА: готовились выходить как на последний бой
Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев высказался о победе над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (3:0).
00:37
Защитник «Химок» Антич: офигел, когда увидел стадионы в России
Защитник «Химок» Никола Антич восторженно отозвался о футбольных стадионах в России.
00:36
Путин и Си Цзиньпин договорились обмениваться высокотехнологичной информацией
Российский лидер Владимир Путин заявил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией.
00:19
Делегация из Ставропольского края передала 12 автомобилей для медучреждений ЛНР
Делегация из Ставропольского края передала 12 автомобилей для луганских медицинских учреждений. Транспорт направлен в рамках соглашения о сотрудничестве.
00:19
«Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии
«Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» в ответном матче полуфинала Кубка Италии.
00:17
Путин предложил со школ начинать учить управлению дронами
Российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.
00:08
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Англии.
00:08
Генерал Ретунский объяснил встревоженность ВСУ новой тактикой ВКС России в зоне СВО
Командование ВСУ обеспокоено тем, что российские ВКС начали применять новую тактику в зоне спецоперации. Тревога украинских военных связана в том числе с появлением у России планирующих боеприпасов, которые можно применять по объектам с большой дальности.
00:02
Кудряшов нокаутировал Шьюмейкера на турнире Pravda Boxing
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов победил американца Сэма Шьюмейкера на турнире Pravda Old School Boxing.
00:01
Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении.
23:54
«Ньюкасл» разгромил «Эвертон» в АПЛ
«Ньюкасл» победил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
23:52
В Ленобласти открыли памятник военным журналистам
В Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.
23:51
Акция «Лес Победы» пройдёт 13 мая в Подмосковье
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
23:51
Два человека погибли в результате столкновения трёх машин на Кубани
Авария с участием трёх машин произошла в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Погибли два человека, четверо доставлены в больницы.
23:49
Дыняк: главное — выйти на седьмой матч с ЦСКА так, чтобы руки не дрожали
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и поделился ожиданиями от седьмой игры.
23:47
Предприятия Москвы нарастили объёмы по выпуску косметики на 40%
Московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь-февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, заявил заммэра Владимир Ефимов.
23:44
Почта России и РГО выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии
Почта России и Российское географическое общество выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии. В серии представлены работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна».
23:40
В США грузовой поезд сошёл с рельсов в штате Висконсин
В США грузовой поезд сошёл с рельсов в штате Висконсин. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи.
23:34
Пострадавшие при взрыве дети в Донецке находятся в состоянии средней тяжести
Пострадавшие в результате взрыва в Донецке дети находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил директор республиканского травматологического центра Андрей Боряк.
23:32
Сорин заявил, что уход Ретивых из его группы не стал неожиданностью
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал уход Глеба Ретивых из его группы.
23:19
Психолог Митрохина посоветовала родителям не давить на детей из-за экзаменов
Практический психолог Елена Митрохина посоветовала родителям не давить на детей своими ожиданиями и перегружать дополнительными занятиями в преддверии экзаменов.
23:19
Исследование: доля подержанных китайских электромобилей в России выросла втрое
Доля китайских электромобилей с пробегом в России выросла почти в три раза с начала 2023 года и достигла 20%.
23:19
Врач Шуппо заявила о важности регулярных нагрузок для профилактики болезни Паркинсона
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала о мерах профилактики болезни Паркинсона. По её словам, это в том числе регулярные физические и умственные нагрузки, правильное питание, сохранение социальной активности.
23:19
Грайнер: больше никогда не поеду играть за границу
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что больше не будет играть за пределами США.
23:09
Irish Times: наёмник из Ирландии Финбар Кафферки убит в зоне СВО
В зоне спецоперации в боях с российскими военными убит наёмник из Ирландии Финбар Кафферки. Ирландец отправился на Украину для помощи украинской армии, ранее он уже получил боевой опыт в Сирии.
23:05
Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).
23:02
Посол США в России назвала средневековым термин «англосаксы»
Посол США в России Линн Трейси заявила, что термин «англосаксы» является средневековым и странным.
22:52
Представитель МИД Захарова: США любят выдавать визы уже после того, как прошёл срок полёта
Представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла США Линн Трейси о том, что российские журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова могли полететь в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН после получения виз.
22:50
Дементьев: финал Кубка Гагарина очень сильно напоминает матч за шахматную корону
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев порассуждал на тему интриги в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.
22:45
Дементьев: преображение «Ак Барса» — это самый сложный вопрос сезона
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины успешного выступления «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.
22:43
Премьер Молдавии Речан пообещал, что власти не позволят Путину въехать в республику
Власти Молдавии не пустят президента России Владимира Путина в страну, уверен премьер республики Дорин Речан.
22:41
Путин заявил, что объём инвестиций в беспилотную отрасль может достичь 1 трлн рублей
Беспилотная отрасль является очень перспективной, объём отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
22:29
Посол заявила, что получившим визы российским журналистам ничего не мешало полететь в США
Получившие визы российские журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова могли полететь в США на заседание Совбеза ООН. Об этом заявила американский посол в Москве Линн Трейси.
22:27
Галимов: «Ак Барс» более собранная и сплочённая команда
Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов поделился эмоциями после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:27
Глава NASA Нельсон: SpaceX восстановит площадку для запуска Starship через два месяца
Американская компания SpaceX сможет восстановить стартовую площадку для космического корабля Starship примерно через два месяца, за такой же срок возможно подготовить новый корабль к запуску.
22:19
Фёдоров — о поражении от «Ак Барса»: наши слова немного разошлись с делом
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал причины поражения команды от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (0:3).
22:14
ВС Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа
Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.
22:09
Билялетдинов доволен победой «Ак Барса» над ЦСКА в шестом матче финальной серии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (3:0).
22:08
Блогеру Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от налогов
Следственный комитет России предъявил обвинение блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
22:05
Путин поручил рассмотреть передачу в музеи артефактов, связанных с СВО
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос о передаче в музеи артефактов, которые имеют отношение к специальной военной операции.
22:04
Диц — о поражении от «Ак Барса»: ошибки исправим, игру разберём
Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал поражение от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (0:3).
22:00
Kicker: Каземиро может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию» летом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Баварии».
21:53
Путин поручил определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 30 декабря определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны.