NBC: южнокорейский президент уверен, что шпионаж Вашингтона за Сеулом не навредит их «нерушимому» союзу

В эксклюзивном интервью NBC президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прокомментировал утечку секретных документов, согласно которым американские спецслужбы следили за его правительством. По словам главы государства, подобный инцидент не сможет пошатнуть многолетнюю дружбу двух стран, ведь в её основе лежат доверие и такие общие ценности, как свобода.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Президент Байден собирается провести переговоры с президентом Южной Кореи в связи с 70-летием союза между двумя странами. Перед их встречей я взял эксклюзивное интервью у президента Юна.

Сегодня вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль находится в США, чтобы отпраздновать 70-летие альянса. Но теперь он столкнулся с новым испытанием: согласно утечке, американская разведка прослушивала разговоры южнокорейских чиновников.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Я знаю, что Вашингтон и Сеул предположили, что эти записи могли изменить. Но, похоже, что США шпионили за Южной Кореей. Существует ли другое объяснение?

ЮН СОК ЁЛЬ, президент Южной Кореи: Лестер, мне также докладывают, что часть информации об этом происшествии не соответствует действительности. И, насколько мне известно, власти США продолжают расследование, а наши представители спецслужб всесторонне консультируются по этому поводу с американскими коллегами.

Я считаю, что этот вопрос не является причиной для того, чтобы поколебать нерушимое доверие, которое поддерживает альянс Южной Кореи и США. Ведь он основывается на общих ценностях, таких как свобода.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Разве друзья шпионят за друзьями?

ЮН СОК ЁЛЬ: Если говорить вообще, я не думаю, что в реальном мире подобная практика является запрещённой в государственных делах. Самое главное — это доверие, когда оно есть, его нельзя пошатнуть.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Эти перехваченные сообщения, если они таковыми являются, касались разговоров об Украине. Изменили ли вы свою позицию относительно готовности вашей страны поставлять летальное оружие Украине? И чувствуете ли вы давление со стороны Белого дома?

ЮН СОК ЁЛЬ: Лестер, могу вас заверить, что такого давления не существует. Что касается Южной Кореи, то мы объединяем усилия с международным сообществом для защиты свободы и прав человека и оказываем помощь Украине. Поэтому, если придёт время, когда положение на фронте изменится и нам будет необходимо поставлять летальное оружие Украине, Южная Корея не отвернётся от совместных усилий международного сообщества.

Я также спросил о недавних ракетных испытаниях Северной Кореи.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Считаете ли вы, что США уделяют достаточно внимания сдерживанию нападения Северной Кореи на Южную?

ЮН СОК ЁЛЬ: Да, безусловно. С момента моей инаугурации мы продолжаем наши консультации с Соединёнными Штатами о способах повышения эффективности расширенного американского сдерживания. И я могу сказать, что мы уже добиваемся больших успехов в этой области. В прошлом, когда угроза была далеко, возможно, у нас было время. Но теперь угроза уже у нас на пороге.

Он говорит, что общая цель…

ЮН СОК ЁЛЬ: Нам важно добиться того, чтобы Северная Корея никогда не осмелилась прибегнуть к своему ядерному оружию…

Кроме того, существует напряжённость из-за Тайваня на фоне растущих опасений относительно возможного китайского вторжения.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Вы недавно разгневали китайцев, заявив, что в действительности Тайвань — глобальная проблема, как Северная Корея, а не просто спор между Китаем и Тайванем. Вы отказываетесь от своих слов или продолжаете придерживаться этой позиция?

ЮН СОК ЁЛЬ: Корейское правительство занимает последовательную позицию относительно пересечения пролива. Мы считаем, что мир и стабильность вокруг Тайваньского пролива действительно важны, и мы не можем принять любые попытки изменить статус-кво силой.

Дата публикации 26 апреля 2023 года.