WP: первая беседа с начала конфликта — Зеленский и Цзиньпин провели телефонный разговор

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин впервые с начала военных действий на Украине провели телефонный разговор, сообщает The Washington Post. Издание считает эту беседу дипломатической победой Зеленского, который уже давно добивался разговора с китайским лидером. Пекин же таким образом послал сигнал о своём желании стать посредником в урегулировании кризиса, отмечает газета.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин провели первый разговор с начала военных действий, сообщает The Washington Post. По мнению издания, Пекин таким образом посылает сигнал желании сыграть посредническую роль в урегулировании кризиса.

Согласно опубликованной Пекином расшифровке звонка, Си Цзиньпин сообщил Зеленскому, что Китай направит специального представителя в Украину и другие страны для проведения переговоров со всеми сторонами по урегулированию «кризиса».

«На фоне сегодняшнего роста здравого мышления и голосов со всех сторон мы должны воспользоваться возможностью, чтобы создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса», — заявил глава КНР в разговоре с украинским президентом.

Зеленский, в свою очередь, сообщил в социальных сетях, что у него с Си Цзиньпином «состоялся долгий и содержательный разговор». На его взгляд, «этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию двусторонних отношений» между Киевом и Пекином.

Как напоминает газета, Зеленский добивался встречи или телефонного звонка с Си Цзиньпином ещё до поездки китайского лидера в Москву с государственным визитом в прошлом месяце. Состоявшийся телефонный разговор, таким образом, стал «дипломатической победой» для президента Украины, пишет издание.

Тем не менее, по мнению украинского политолога Николая Давыдюка, «сам факт разговора важен, но его польза для Украины ограничена, поскольку мы не можем рассчитывать на полноценное и глубокое партнёрство (с Китаем)». По словам эксперта, главное послание Украины заключается в неприемлемости никакого вмешательства Китая в конфликт на стороне Российской Федерации.

Си Цзиньпин также дал понять Зеленскому, что Китай «не будет ни наблюдать за пожаром издалека, ни подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы использовать ситуацию для получения выгоды», очевидно, намекая на поведение США. При этом глава Китая также заверил украинского президента, что «взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений».