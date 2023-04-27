WP: США беспокоит соперничество с Россией и Китаем в космосе
Документы свидетельствуют, что Соединённые Штаты всерьёз обеспокоены космическими угрозами со стороны соперников. В них также подчёркиваются различные виды угроз, о которых военные аналитики предупреждали в течение многих лет, пишет The Washington Post. По оценкам разведки, космический потенциал в настоящее время приобретает всё более важное значение с военной точки зрения.
В то же время американские эксперты предполагают, что космическая программа России в течение следующего десятилетия, по всей вероятности, будет сокращаться, поскольку она столкнулась с целым рядом проблем из-за западных санкций, а также на фоне усиления глобальной конкуренции и активного подъёма программы SpaceX. Между тем Китай смог разработать меры противодействия американскому потенциалу и способен «держать под угрозой ключевые космические активы США и их союзников», что он наверняка использует при любом конфликте вокруг Тайваня, отмечается в секретных документах.
Генерал Космических сил США Чанс Зальцман, возглавляющий отдел космических операций, признал во время выступления на конференции «Космический симпозиум» в Колорадо-Спрингс на прошлой неделе, что Пентагон в настоящее время сталкивается с «невероятно изощрённым набором угроз» в космической сфере.
По его словам, к числу наиболее распространённых угроз относится глушение спутников связи и спутников GPS, запуск космических аппаратов, которые способны захватывать другие спутники, или лазеров, которые могут их ослепить и нарушить работу. А также это различные кибератаки и «матрёшки», то есть специальные спутники, которые затем выпускают несколько других спутников, способных рассредотачиваться и выслеживать космические корабли противника, сообщается в статье.
В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил во время конференции, что Китай «удвоил количество своих спутников сразу после создания Космических сил». В настоящее время у него в эксплуатации находится более 700 единиц, из которых около 250 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки, пишет The Washington Post.
При этом Китай и Россия имеют возможность уничтожать ракетами другие спутники, находящиеся на орбите. По имеющимся данным, Китай впервые сделал это в 2007 году. А Россия в 2021 году при помощи ракеты уничтожила неработающий спутник, вызвав осуждение со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества на фоне большого количества образовавшихся при этом обломков, говорится в статье.
Ранее в СМИ также сообщалось, что просочившиеся в интернет секретные документы американской разведки содержат информацию о том, что Россия также экспериментировала со своей системой радиоэлектронной борьбы «Тобол». Таким способом она якобы пыталась вывести из строя спутниковую систему SpaceX Starlink, которая обеспечивает связь для украинской стороны, поясняется в статье.
Между тем Китай разработал космическую станцию на низкой околоземной орбите, осуществил успешную посадку космического аппарата на обратной стороне Луны и марсохода на поверхности Марса. Он также планирует отправить астронавтов на Луну, причём нацелился на южный полюс Луны, куда США тоже намереваются отправить астронавтов в рамках программы NASA Artemis, говорится в статье.
По оценкам американских официальных лиц, в настоящий момент космическая программа Китая развивается гораздо более динамично, чем у других соперников США в космосе. В одном из секретных документов также отмечается, что общая военная стратегия Китая, направленная на установление и поддержание информационного господства во время конфликтов, стимулирует разработку Пекином космической и противокосмической доктрины, необходимых для этого возможностей, тактики, методов и процедур.
«Китай продолжает продвигаться к своей цели стать мировым лидером в космосе. В течение прошлого года Китай продолжал наращивать свои космические и противокосмические активы, сохраняя свой статус второй по боеспособности космической державы после Соединённых Штатов», — подчёркивается также в ежегодном отчёте под названием «Оценка космической угрозы», который недавно опубликовал Центр стратегических и международных исследований.
Во время слушаний, которые проходили в конгрессе на прошлой неделе, администратор NASA Билл Нельсон вновь заявил о том, что Америка участвует в «космической гонке» с Китаем и в гражданской сфере. Он также выразил мнение, что Соединённым Штатам крайне важно отправить своих астронавтов на Луну раньше, чем это сможет сделает Китай.
Американские эксперты также прогнозируют, что в случае военного удара по Тайваню Китай, по всей вероятности, сможет заглушить спутники, способные видеть сквозь облака, которые используются для систем связи и разведки, а также разрушит или уничтожит наземные сети, говорится в секретных документах. Кроме того, он может нанести удары, чтобы уничтожить спутники раннего предупреждения об атаке баллистических ракет.
В то время как китайская космическая программа продолжает неуклонно развиваться, российская программа, по оценкам американской разведки, сейчас сокращается. По оценкам американской разведки, кроме разрыва отношений с западными партнёрами и проблем с поставками на фоне санкций и глобальной конкуренции, на это влияет также сокращение финансирования в последние годы.
«Иностранные заказчики отменили запланированные запуски российских ракет и другую деятельность, связанную с космосом, лишив эту отрасль основного потока доходов», — говорится в одном из попавших в руки журналистов секретных документов. Кроме того, в 2020 году американская коммерческая компания SpaceX была сертифицирована для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию. До этого момента американцы были вынуждены платить от $75 млн до $85 млн за каждое место на российском космическом корабле, говорится в статье.
По оценкам американских экспертов, на развитие российской космической программы также негативно повлияли новые западные санкции, из-за которых Москва больше не могла с лёгкостью получать все необходимые комплектующие, и это привело к задержкам в производстве военных и гражданских спутников. И теперь Россия стремится расширить сотрудничество в этой сфере с Китаем, чтобы поддерживать свою космическую отрасль, сообщается в американских секретных материалах.
«Российские компании пытались создать собственные комплектующие для отдельных космических спутников. Однако низкое качество этих комплектующих привело к сбоям при работе на орбите», — также утверждается в одном из документов, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Однако конкретные недостатки и подробности этих сбоев там не указаны, отмечается в статье.
В прошлом году вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту главы российского космического агентства «Роскосмос», напоминает The Washington Post. Рогозин ранее пригрозил разорвать сотрудничество с США на Международной космической станции из-за позиции американской администрации в отношении конфликта на Украине. Но пока это партнёрство продолжалось, России пришлось столкнуться с серьёзными проблемами при эксплуатации космических аппаратов, говорится в статье.
В частности, в этом году «Роскосмос» был вынужден отправить на МКС запасной космический корабль «Союз» после того, как другой аппарат получил прокол одного из внешних трубопроводов охлаждающей жидкости, в результате чего образовалась течь. Повреждённый корабль был признан непригодным для возвращения космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.
Затем аналогичная утечка произошла на другом российском космическом корабле, который использовался только для перевозки грузов. Однако неясно, что именно вызвало подобную неисправность — либо эти аппараты были поражены микрометеоритами во время полёта, либо имели какие-то производственные дефекты, заключает The Washington Post.
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