WP: США беспокоит соперничество с Россией и Китаем в космосе

Эта утечка секретной информации произошла в тот момент, когда высшее руководство Пентагона «бьёт тревогу по поводу возросших угроз, исходящих из космоса», пишет The Washington Post. Министерство обороны отказалось от официальных комментариев на этот счёт, говорится в статье. Космические силы США, которые были созданы для противодействия подобным угрозам, между тем встречают третий год своей работы.

Журналистам американского издания The Washington Post удалось ознакомиться с рядом секретных материалов, о которых ранее не сообщалось, из числа других документов разведки, которые просочились в интернет из закрытого чата на игровой платформе Discord. Они содержат экспертные оценки, касающиеся активности ведущих мировых держав в космосе с точки зрения безопасности, сообщается в статье.Документы свидетельствуют, что Соединённые Штаты всерьёз обеспокоены космическими угрозами со стороны соперников. В них также подчёркиваются различные виды угроз, о которых военные аналитики предупреждали в течение многих лет, пишет The Washington Post. По оценкам разведки, космический потенциал в настоящее время приобретает всё более важное значение с военной точки зрения.В то же время американские эксперты предполагают, что космическая программа России в течение следующего десятилетия, по всей вероятности, будет сокращаться, поскольку она столкнулась с целым рядом проблем из-за западных санкций, а также на фоне усиления глобальной конкуренции и активного подъёма программы SpaceX. Между тем Китай смог разработать меры противодействия американскому потенциалу и способен «держать под угрозой ключевые космические активы США и их союзников», что он наверняка использует при любом конфликте вокруг Тайваня, отмечается в секретных документах.Генерал Космических сил США Чанс Зальцман, возглавляющий отдел космических операций, признал во время выступления на конференции «Космический симпозиум» в Колорадо-Спрингс на прошлой неделе, что Пентагон в настоящее время сталкивается с «невероятно изощрённым набором угроз» в космической сфере.По его словам, к числу наиболее распространённых угроз относится глушение спутников связи и спутников GPS, запуск космических аппаратов, которые способны захватывать другие спутники, или лазеров, которые могут их ослепить и нарушить работу. А также это различные кибератаки и «матрёшки», то есть специальные спутники, которые затем выпускают несколько других спутников, способных рассредотачиваться и выслеживать космические корабли противника, сообщается в статье.В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил во время конференции, что Китай «удвоил количество своих спутников сразу после создания Космических сил». В настоящее время у него в эксплуатации находится более 700 единиц, из которых около 250 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки, пишет The Washington Post.При этом Китай и Россия имеют возможность уничтожать ракетами другие спутники, находящиеся на орбите. По имеющимся данным, Китай впервые сделал это в 2007 году. А Россия в 2021 году при помощи ракеты уничтожила неработающий спутник, вызвав осуждение со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества на фоне большого количества образовавшихся при этом обломков, говорится в статье.Ранее в СМИ также сообщалось, что просочившиеся в интернет секретные документы американской разведки содержат информацию о том, что Россия также экспериментировала со своей системой радиоэлектронной борьбы «Тобол». Таким способом она якобы пыталась вывести из строя спутниковую систему SpaceX Starlink, которая обеспечивает связь для украинской стороны, поясняется в статье.Между тем Китай разработал космическую станцию на низкой околоземной орбите, осуществил успешную посадку космического аппарата на обратной стороне Луны и марсохода на поверхности Марса. Он также планирует отправить астронавтов на Луну, причём нацелился на южный полюс Луны, куда США тоже намереваются отправить астронавтов в рамках программы NASA Artemis, говорится в статье.По оценкам американских официальных лиц, в настоящий момент космическая программа Китая развивается гораздо более динамично, чем у других соперников США в космосе. В одном из секретных документов также отмечается, что общая военная стратегия Китая, направленная на установление и поддержание информационного господства во время конфликтов, стимулирует разработку Пекином космической и противокосмической доктрины, необходимых для этого возможностей, тактики, методов и процедур.«Китай продолжает продвигаться к своей цели стать мировым лидером в космосе. В течение прошлого года Китай продолжал наращивать свои космические и противокосмические активы, сохраняя свой статус второй по боеспособности космической державы после Соединённых Штатов», — подчёркивается также в ежегодном отчёте под названием «Оценка космической угрозы», который недавно опубликовал Центр стратегических и международных исследований.Во время слушаний, которые проходили в конгрессе на прошлой неделе, администратор NASA Билл Нельсон вновь заявил о том, что Америка участвует в «космической гонке» с Китаем и в гражданской сфере. Он также выразил мнение, что Соединённым Штатам крайне важно отправить своих астронавтов на Луну раньше, чем это сможет сделает Китай.