CNBC: «полная катастрофа» — США утратят доверие союзников после постыдной утечки

Недавняя утечка секретных данных США не только выдала методы работы американской разведки и стратегию страны, но и подорвала доверие союзников Вашингтона, сообщает CNBC. «Другим будет трудно доверять нам свои секреты, если мы не можем их защитить», — заявил бывший заместитель министра обороны США Уильям Линн. А то обстоятельство, что доступ к такого рода данным получил 21-летний военнослужащий Национальной гвардии, выставляет американцев «ненадёжными и некомпетентными», убеждены другие эксперты.

«Постыдная утечка» сверхсекретных документов Пентагона раскрыла методы работы американской разведки, стратегию США и подорвала доверие союзников Вашингтона, сообщает CNBC со ссылкой на различных экспертов. «Другим будет трудно доверять нам свои секреты, если мы не можем их защитить, — поделился своим мнением о произошедшем бывший заместитель министра обороны США Уильям Линн. — Наши союзники в шоке, когда видят, что информация такого рода попадает в публичный доступ».

То, что 21-летний военнослужащий Национальной гвардии США имеет доступ к таким данным, выставляет американское правительство «ненадёжным и некомпетентным», убеждены специалисты. При этом они объясняют, что виной всему стало изменение политики обмена секретной информацией после атаки на Всемирный торговый центр. Тогда бытовало мнение, что предотвратить теракт не позволили как раз ограничения по обмену разведданными между различными ведомствами. В результате они были смягчены, что и привело к нынешней «полной катастрофе».