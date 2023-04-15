CNBC: «полная катастрофа» — США утратят доверие союзников после постыдной утечки

11:40
19FortyFive: российская торпеда «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подлодок ВМС США
Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок ВМС США.
11:39
Скира: «Реал» продлил контракт с Модричем
Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с мадридским клубом.
11:33
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно приостановил работу.
11:33
Sky News Arabia: суданская армия блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме
Подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, дворец окружен бронетехникой армии Судана, сообщает телеканал Sky News Arabia.
11:28
В Нью-Дели около 300 человек приняли участие в велопробеге дружбы Индии и России
Порядка 300 человек приняли участие в велопробеге дружбы Индии и России по случаю 76-й годовщины установления дипломатических отношений Москвы и Нью-Дели.
11:25
Ольховский считает, что у Рублёва хорошие шансы победить Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло с Тейлором Фритцем.
11:20
Генштаб ВС России: отправки призывников в рамках весеннего призыва начнутся 20 апреля
Отправка призывников в пункты дислокации на российской территории в рамках весенней кампании начнётся 20 апреля, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковник Андрей Бирюков.
11:16
Кулемзин сообщил о повреждении домов при обстреле Куйбышевского района Донецка
В результате артобстрела ВСУ повреждены дома в Куйбышевском районе Донецка.
11:11
В Хартуме начались столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования
Столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.
11:10
Israel Hayom: израильского голкипера арестовали за попытку изнасилования несовершеннолетней
Израильский голкипер греческого клуба «Волос» Борис Клейман был арестован за попытку совершить сексуальное насилие над несовершеннолетней бельгийской туристкой.
11:05
Глава крымского парламента Константинов пригласил Трампа и Маска посетить Крым
Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил экс-президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска посетить полуостров.
10:58
Kyodo: в результате взрыва рядом с премьером Японии полицейский получил лёгкую травму
Сотрудник полиции получил лёгкую травму в результате взрыва, который прогремел рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
10:58
Ковальчук: у Жамнова самые ясные перспективы в «Спартаке»
Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук высказался о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».
10:52
Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для детей 6—11 лет
Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от шести до 11 лет, которая была разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
10:43
Медведев: буду счастлив, если однажды я смогу стать монстром на грунте
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём уровне игры на грунте.
10:43
Генштаб ВС России: веерных рассылок электронных повесток не будет
Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет.
10:41
Минобороны России: все существующие отсрочки призывников сохраняются
Все существующие на сегодняшний день отсрочки для призывников сохраняются в полном объёме, сообщил начальник управления ГОМУ ГШ ВС России полковник Андрей Бирюков.
10:33
В Минобороны России сообщили, что весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке
Минобороны России сообщает, что весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля в России, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля.
10:32
В Херсонской области заявили об обстреле пяти населённых пунктов региона со стороны ВСУ
Украинские военные в ночь на 15 апреля обстреляли пять населённых пунктов левобережья Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
10:30
Американцы Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира
Американские фигуристы Книрим и Фрейзер, выступающие в парах, выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии.
10:25
The Independent: «Бавария» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Кейну
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Баварии».
10:23
Власти Турции: Швеция вступит в НАТО только после выполнения требования Анкары
Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс только в случае выполнения основного требования Турции.
10:22
На орбиту запущен первый турецкий спутник IMECE
Первый турецкий наблюдательный спутник IMECE запущен на орбиту с базы космических сил США, сообщает агентство Anadolu.
10:11
Садыгов: перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области
Бизнесмен Туфан Садыгов рассказал о задачах главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
10:11
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой из 51 мини-спутника
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой из 51 исследовательского мини-спутника в рамках миссии Transporter 7.
10:11
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнём
Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня.
09:57
Премьер Украины Шмыгаль заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что контрнаступление армии Украины начнётся в ближайшее время.
09:56
WP: союзники США безропотно ответили на утечку секретных документов разведки
Реакция союзников Соединённых Штатов на утечку секретных материалов Пентагона была «безропотной».
09:55
Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/23 среди россиян.
09:47
France Bleu: автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали.
09:44
В Гагаузии предложили сделать русский язык вторым государственным в Молдавии
Русский язык в Молдавии должен получить статус второго государственного, заявил лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.
09:42
Сорокин стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по матчам «на ноль»
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по матчам «на ноль».
09:40
В результате обстрела в Донецке повреждено здание детского сада
Здание детского сада в Донецке получило повреждения в результате обстрелов города ВСУ.
09:35
Глава парламента Крыма Константинов: Украина исчезла как суверенное государство
Украина перестала быть суверенным государством, теперь это территория, на которой захватила власть группа людей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
09:32
Вице-премьер ФРГ: Берлин выступает за включение атомного сектора в новый пакет санкций
Правительство ФРГ выступает за включение российского атомного сектора в очередной пакет санкций.
09:30
Макдэвид повторил достижение Гретцки в НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид смог повторить достижение легендарного Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:21
В Гагаузии назвали притеснением прав и свобод запрет Молдавии на георгиевскую ленту
Жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод.
09:20
Магомедкеримов одержал победу над Эгли на турнире PFL 3
Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов победил американца Бена Эгли.
09:20
Гагин: Ахметову не стоит ждать компенсаций от России после поддержки госпереворота в Киеве
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов едва ли может рассчитывать на получение компенсаций от России из-за поддержки госпереворота на Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
09:10
AS: полузащитник «Барселоны» Гави может перейти в «Челси»
Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Челси».
09:07
Ван И: КНР продолжит вести независимую внешнюю политику
Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов вместе с ФРГ реагировать на глобальные вызовы, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
09:04
Kyodo News: взрыв рядом с местом выступления премьера Кисиды устроил 24-летний мужчина
Сотрудники полиции установили, что прогремевший рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой взрыв осуществил 24-летний мужчина из города Каваниси на западе страны.
08:58
MMA Orbit: бой Оливейра — Дариуш на турнире UFC 288 не состоится
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра не сможет выступить на турнире UFC 288 из-за травмы.
08:53
Вертолёты Ка-27 осуществляют воздушное прикрытие военной техники в рамках проверки сил ТОФ
Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществляют экипажи вертолётов Ка-27.
08:46
МЧС проконтролирует безопасность на объектах, задействованных в праздновании Пасхи
Российские спасатели проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании Пасхи.
08:45
«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера
«Вашингтон Кэпиталз» принял решение расторгнуть соглашение с главным тренером Питером Лавиолеттом.
08:38
Гольцов победил Феррейру на турнире PFL 3
Российский боец смешанных единоборств Денис Гольцов победил Сезара Феррейру на турнире PFL 3.
08:32
Участники межарабского заседания в Джидде призвали к возвращению Сирии в «арабское лоно»
Участники межарабского заседания в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в «арабское лоно».
08:26
Умалатов нокаутировал Тэйлора на турнире PFL 3
Российский боец смешанных единоборств Магомед Умалатов победил американца Дилана Тэйлора на турнире PFL 3.
08:23
Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву из Иерусалима 16 апреля.