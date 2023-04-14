WSJ: Норвегия выдворяет российских дипломатов, Россия обещает ответить тем же

Власти Норвегии обвинили 15 российских дипломатов в шпионаже и отдали приказ об их выдворении из страны, сообщает The Wall Street Journal. Россия пообещала принять ответные меры. Как отмечает издание, это ещё сильнее усугубляет и без того напряжённые отношения между странами.

Норвегия заявила, что вышлет 15 российских дипломатов за ведение разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это беспрецедентный шаг для этой страны.

В соответствии с официальной формулировкой российские дипломаты, работающие в посольстве в Осло, вскоре будут высланы за «деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Об этом в четверг заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. «В настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. Мы очень серьёзно относимся к этому и в настоящее время принимаем меры по противодействию деятельности российской разведки в нашей стране. Мы хотим, чтобы Россия продолжала иметь действующую дипломатическую миссию в Норвегии, но мы не допустим, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению в целях проведения тайной разведывательной деятельности», — сказала Хюитфельдт.

В МИД России в ответ заявили, что Москва даст «надлежащий ответ» на экстрадицию дипломатов. Издание напоминает, что, когда Норвегия выслала трёх российских дипломатов в прошлом году по аналогичным обвинениям, Россия ответила выдворением трёх норвежских дипломатов.

Норвегия заверила, что стремится поддерживать дипломатические отношения с Россией, но такой шаг может обострить отношения между двумя странами, отмечает автор статьи. Граница Норвегии с Россией была до недавнего времени единственной сухопутной границей между Россией и НАТО. Поэтому Норвегия играет решающую роль в защите Европы.

К тому же в Министерстве обороны России в четверг заявили, что подняли в воздух истребитель-перехватчик МиГ-31 над Баренцевым морем, чтобы предотвратить нарушение российской границы самолётом P-8A Poseidon ВВС Норвегии. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отмечено в сообщении.

Представители служб безопасности стран Северной Европы предупреждают, что в последнее время выросла угроза шпионажа, кибератак и гибридной войны со стороны России. За последнее время обвинения против конкретных граждан в шпионаже в пользу России звучали в Польше, Словении, Германии, США.

Поэтому указ о выдворении дипломатов из Норвегии ещё сильнее усугубляет напряжённость в отношениях страны с Москвой, отмечает The Wall Street Journal. Это имело последствия и для экономики: после начала российской спецоперации Норвегия объявила, что её фонд суверенного благосостояния в размере $1,3 трлн, крупнейший в мире, избавится от своих российских активов.