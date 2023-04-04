Dagbladet: Норвегия уязвима — оказалось, что её ПВО не могут сбивать российские ракеты

У Норвегии нет систем противовоздушной обороны, способных сбивать ракеты, которые применяются российскими военными на Украине, сообщает издание Dagbladet. По мнению экспертов, в случае войны с Россией норвежские военные авиабазы с дорогостоящими самолётами F-35 будут находиться в уязвимом положении.

Норвежские эксперты предупреждают, что вооружённые силы их страны не смогут противостоять российским ракетам. По их мнению, именно поэтому скандинавской стране требуется быстрое развёртывание систем ПРО дальнего радиуса действия, пишет Dagbladet.

Украинский конфликт помог выявить недостатки в норвежской обороне, поскольку если раньше в распоряжении армии Норвегии были средства противовоздушной обороны большой дальности, то в настоящее время остались лишь комплексы NASAMS средней дальности. Командир дивизиона противовоздушной обороны авиабазы в Эвенесе подполковник Стиан Негаард Нильсен выразил обеспокоенность по поводу того, что нынешние системы ПВО Норвегии не могут сбивать баллистические ракеты и противостоять более мелким угрозам, отмечает издание.

Профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер предположил, что в случае гипотетической войны с Россией по норвежским авиабазам без предупреждения будут нанесены ракетные удары, а истребители F-35 не успеют подняться в воздух. Учёного особенно тревожит тот факт, что многомиллиардные норвежские инвестиции находятся под угрозой. Хейер не думает, что Россия может представлять какую-либо угрозу его стране в течение «многих-многих лет», но указал на то, что военные авиабазы Норвегии могут рассматриваться Россией как угроза её ядерным силам на Кольском полуострове.

По словам доцента норвежской Королевской академии ВВС Ларса Педера Хага, Россия сейчас не угрожает Норвегии, поскольку она слишком глубоко вовлечена в конфликт на Украине. Тем не менее в большинстве мыслимых сценариев открытого вооружённого конфликта с Россией большая часть Норвегии будет более подвержена атаке крылатыми и баллистическими ракетами большой дальности, чем вторжению сухопутных войск, завершает словами аналитика Dagbladet.