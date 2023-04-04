Dagbladet: Норвегия уязвима — оказалось, что её ПВО не могут сбивать российские ракеты

Популярное
-
Американский сенатор: мы отправили самой коррумпированной в мире стране $113 млрд и не знаем, как они тратятся Fox News
-
DM: «С заключёнными обращаются лучше» — британские гвардейцы пожаловались на ужасные условия жизни Daily Mail
-
Fox News: влиятельные круги стремятся криминализировать Трампа, потому что он оспорил их влияние Fox News
-
Французский политик: Макрон проиграл в битве за реформу и терпит поражение в боях за порядок BFM TV
-
CBS News: «катастрофические торнадо» в США несут смерть и разрушения CBS NEWS
-
Le Figaro: «более тысячи раненых правоохранителей» — глава МВД Франции подвёл итог массовых протестов в стране Le Figaro
-
Daily Telegraph: «оскорбительный и ранящий текст» — читателей предупредили о расизме в «Унесённых ветром» Daily Telegraph
-
Jeune Afrique: «попытка балансировать не удалась» — эксперт о потере влияния Франции в Марокко и Алжире Jeune Afrique
INFOX.SG
-
Прокурор Манхэттена заявил, что предъявил обвинения Трампу из-за новых улик и свидетелей
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.
-
Спортивный директор «Баварии» — о вылете из Кубка Германии: это не имеет никакого отношения к Тухелю
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о поражении мюнхенской команды от «Фрайбурга» в 1/4 финала Кубка Германии.
-
Три человека погибли в ходе перестрелки в эквадорской тюрьме
Три человека погибли и один получил ранения в результате перестрелки между заключёнными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщают в национальной службе исполнения наказаний.
-
Эммерсон: иногда волнуюсь, что Иванов в своём возрасте так переживает за команду
Защитник «Урала» Эммерсон рассказал, что волнуется за президента клуба Григория Иванова.
-
Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет
Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет, сообщил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
-
«Акрон» получит повышенные премиальные за победу над «Динамо»
Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов высказался о выплате премиальных футболистам своей команды после победы над «Динамо» в Кубке России.
-
Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для начальных классов
Министерство просвещения России разработало учебник по украинскому языку для учащихся младших классов, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
-
Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания шокирующими
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению слушания были шокирующими.
-
«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» и вышла в финал Кубка Испании
«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» в ответном матче и вышла в финал Кубка Испании.
-
Тарасова: не согласна с мнением Вяльбе, можно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.
-
На коронации Карла III США будет представлять первая леди Джилл Байден
США на коронации короля Великобритании Карла III представит первая леди Джилл Байден, президент страны Джо Байден планирует встретиться с королём позднее.
-
«Ъ»: сервис PickPoint прекращает работу в России
Логистический сервис PickPoint принял решение о прекращении своей деятельности в России, сообщает газета «Коммерсант».
-
Аджинджал вспомнил, как игроки «Ахмата» встретились с Путиным
Бывший футболист грозненского «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил, как произошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.
-
Билл Клинтон выразил сожаление, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.
-
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Адалх»
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Адалх» в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
-
Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия»
Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек, взяла на себя так называемая питерская колонна «Национальной республиканской армии» (НРА).
-
ZN.ua: в украинском Днепре произошёл взрыв
В украинском городе Днепре вечером 4 апреля произошёл взрыв, сообщает издание «Зеркало недели».
-
«Ювентус» и «Интер» не смогли выявить победителя в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
-
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче восьмого тура АПЛ.
-
«Фрайбург» обыграл «Баварию» в 1/4 финала Кубка Германии
«Фрайбург» нанёс поражение «Баварии» в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
-
CBS: Трамп сел в свой самолёт в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
Бывший американский лидер Дональд Трамп сел в свой самолёт в международном аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Как ожидается, Трамп направится в штат Флорида, где выступит с заявлением по поводу судебного процесса в отношении него.
-
Бывший тренер Павлюченко и Ходыкина заявил, что пара могла распасться ещё до Олимпиады
Бывший тренер пары Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин Сергей Доброскоков рассказал, что спортсмены могли прекратить совместные выступления ещё до Олимпийских игр в Пекине.
-
Посол России в Канаде потребовал от Трюдо осудить убийство Татарского и Дугиной
Посол России в Канаде Олег Степанов направил канадскому премьеру Джастину Трюдо официальный демарш с требованием осудить убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
-
Глава польской Orlen Обайтек сообщил об отказе от поставок российской нефти
Глава крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat заявил, что компания отказалась от последнего контракта с Россией на поставки нефти, заключённого с компанией «Татнефть».
-
Спортдиректор «Акрона»: одержать победу в противостоянии с «Динамо» — ценное достижение для всего клуба
Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о победе над «Динамо» в матче Кубка России «Пути Регионов».
-
В ФСБ опубликовали кадры задержания подозреваемой в шпионаже супружеской пары
В ФСБ опубликовали видео задержания супружеской пары из Нижнего Тагила, которая обвиняется в шпионаже в интересах Украины.
-
Итальянский профессор Гаццини призвал Украину признать российской часть бывшей территории
Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что официальному Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование конфликта и признать российской часть бывшей территории Украины.
-
Адвокат Трампа назвал процесс против него преследованием по политическим мотивам
Адвокат Тодд Бланш, представляющий интересы экс-президента США Дональда Трампа, назвал процесс против бывшего американского лидера преследованием по политическим мотивам.
-
Фёдоров подвёл итоги второго матча со СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении своей команды от СКА во втором матче финала Запада плей-офф КХЛ.
-
Следующее заседание суда по делу Трампа планируется на 4 декабря
Следующее заседание суда по делу экс-президента США Дональда Трампа планируется на 4 декабря.
-
Трампу предъявили обвинения в подлоге документов с целью сокрытия компромата
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.
-
Ротенберг — о победе над ЦСКА: нужно работать над уменьшением количества ошибок
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче плей-офф КХЛ.
-
Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине
Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с «Независимой комиссией по расследованию на Украине», которая была создана по инициативе Запада.
-
Reuters: арестованный по подозрению в шпионаже Гершкович встретился с адвокатами
Арестованный в России по подозрению в шпионаже сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович встретился со своими адвокатами.
-
Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.
-
Трамп покинул зал суда в Нью-Йорке без комментариев
Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда в Нью-Йорке без комментариев.
-
С Трампа сняли формальный арест
С экс-президента США Дональда Трампа сняли формальный арест.
-
Задержанные за шпионаж в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей
Задержанные за шпионаж на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей украинским спецслужбам.
-
Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН об эвакуированных с Украины детях
Британия заблокировала трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совбеза ООН по вопросу эвакуированных с Украины детей.
-
Йоканович: у меня нет ощущения, что мы сыграли с «Акроном» плохо
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Акрона» в матче Кубка России.
-
После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка
СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
ФСБ: в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в пользу Украины
В Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.
-
Белый дом: США работают над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация работает над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.
-
Эрдоган заявил, что проводит контакты с Путиным и Зеленским почти каждую неделю
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проводит контакты с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским почти каждую неделю.
-
Романо: «Аль-Хиляль» сделал Месси официальное предложение по контракту
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клуб в летнее трансферное окно.
-
Кобелев: последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении московской команды от «Акрона» в матче «Пути регионов».
-
Перед зданием суда в Нью-Йорке собралась толпа в связи с делом Трампа
Корреспондент RT Калеб Мопин заявил, что в настоящее время перед зданием суда в Нью-Йорке, где бывшему президенту США Дональду Трампу зачитывают обвинение, собралась толпа.
-
Глава МИД Венгрии Сийярто: мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.
-
Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности.
-
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счёт во втором матче финала Запада КХЛ
СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).