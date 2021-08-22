Atlantico: Россия испытывает ракеты, которые США не умеют перехватывать

Судя по спутниковым снимкам, Россия испытывает новые ракеты «Буревестник», которые способны к автономному движению, благодаря атомным двигателям. Как отмечает эксперт французского издания Atlantico, эти ракеты американские ПРО ещё не умеют перехватывать.

Американские СМИ показали спутниковые снимки, которые говорят о том, что Россия работает над новой межконтинентальной крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой под кодом «Буревестник». Как отмечает эксперт Atlantico.fr Мишель Ламбер, это одно из тех новых экспериментальных вооружений, о которых объявил Владимир Путин 1 марта 2018 года.

Её характеристики пока неизвестны, но, вероятно, речь идёт о сверхзвуковой ракете, которая способна пробить существующие системы ПРО США и Китая. Возможно, это ракета с полностью автономным режимом работы и двигателем на ядерном топливе. Это не представляется эксперту нереальным, поскольку уже существуют подлодки такого рода. Благодаря ядерному топливу, они могут работать без остановки.

По его словам, для Кремля наличие такого оружия —большое преимущество, поскольку есть огромная разница между мощной сверхзвуковой ракетой, которую ещё надо запустить, и ракетой, которая уже движется, которую враг не может отследить и уничтожить.

Поскольку Россия, полагает эксперт, уже обладает этими технологиями, единственный вариант для США — дать в случае атаки ядерный ответ. Получается игра с нулевой суммой. А прежде можно было представить, что США перехватили бы российские ядерные ракеты.

Пока что американские системы могут перехватить практически все ракеты, выпущенные Россией. Так что для получения стратегического преимущества и возможности угрожать американцам Москве нужно увериться в технических характеристиках своих проектов, а затем создать эти ракеты в большом количестве. Так что у США есть ещё немало лет на развитие своих противоракетных систем. Для России же, по словам эксперта, это слабая сторона: у неё высокая способность к инновациям, но ей не хватает средств производства.

Цель у недавних испытаний двоякая: во-первых, они дают Москве возможность представить своё нападение, не заботясь о возможностях американских ПРО. Во-вторых, начинается разработка новых технологий, связанных с ядерными двигателями, которые можно использовать, в том числе, в космосе. Благодаря этому, перестраивается военное равновесие между Москвой и Вашингтоном, а Кремль становится более весомой угрозой как в глазах НАТО, так и для Китая.

Вашингтон уже запустил исследования по созданию подобных технологий. У США в прошлом были наработки в этой сфере, но от них тогда отказались. Возможно, впрочем, что в каких-то секретных проектах они используются. К тому же спешить Штатам некуда, ведь Москва и Пекин не могут на данный момент перехватить американские ракеты. Так что Вашингтону можно сосредоточиться на своих ПРО.

На данный момент и Россия, и Китай наращивают свои ядерные возможности, тем же занимается и Великобритания, а также развивающиеся страны вроде Индии. Так что получается, что державы перестали работать над разоружением. Впрочем, эксперт Atlantico.fr отмечает, что важно не количество вооружений, а их качество.