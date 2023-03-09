NBC News: американская разведка объявила Китай главной угрозой и «беспрецедентным приоритетом»

Руководители разведки США отчитались по списку главных угроз для страны. Номер один — Китай. Именно он, по мнению спецслужб, представляет наибольшую опасность в долгосрочной перспективе по самым разным областям. Здесь и контроль над глобальными цепочками поставок, и усовершенствованное оружие, и кибершпионаж, и социальные сети. NBC News также сообщает, что Китай обвинили во вмешательстве в американские выборы на государственном и местном уровнях.

Китай сегодня у всех на устах. Руководители разведки США прибыли в Капитолий, чтобы рассказать о главных угрозах для Соединённых Штатов. С подробностями Андреа Митчелл.

На этой неделе в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свой контроль над коммунистической партией и военными. Согласно представителям разведки, это главная угроза для Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе.

ЭВРИЛ ХЭЙНС, директор Национальной разведки: Китайская Народная Республика продолжает бросать Соединённым Штатам экономические, технологические, политические и военные вызовы по всему миру. Она остаётся нашим беспрецедентным приоритетом.

Угрожает контролем над глобальными цепочками поставок, разрабатывает усовершенствованное оружие, планирует захват Тайваня, занимается кибершпионажем. Также регулярно обсуждаются технологии и социальные сети.

МАРКО РУБИО, заместитель председателя комитета по разведке: Они могут использовать ТикТок для контроля данных миллионов пользователей?

КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Да.

МАРКО РУБИО: Они могут использовать его, чтобы контролировать программное обеспечение на миллионах устройств, если предоставится такая возможность?

КРИСТОФЕР РЭЙ: Да

Республиканцы отстаивают теорию, что коронавирус не передался человеку от животного, а стал результатом лабораторной утечки, но Китай старательно заметает следы.

МИСС КОЛЛИНЗ, член комитета по разведке: Я не понимаю, почему вы продолжаете утверждать от имени разведывательного сообщества, что это два равнозначных объяснения. Ведь это не так.

ЭВРИЛ ХЭЙНС: Я разделяю ваше разочарование в том, что Китай не оказал должного сотрудничества по этому вопросу.

Ежегодный отчёт также обращает внимание на активизацию усилий Китая по вмешательству в американские выборы на государственном и местном уровнях, при этом утверждая, что он всё ещё стремится к стабильным отношениям с Соединёнными Штатами.

Директор Национальной разведки также заявила, что российская армия вряд ли сможет одержать серьёзные победы на Украине в этом году. Но Владимир Путин будет продолжать войну, даже если на это потребуются годы, потому что он уверен, что время на его стороне.

Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года.