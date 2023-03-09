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NBC News: американская разведка объявила Китай главной угрозой и «беспрецедентным приоритетом»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Руководители разведки США отчитались по списку главных угроз для страны. Номер один — Китай. Именно он, по мнению спецслужб, представляет наибольшую опасность в долгосрочной перспективе по самым разным областям. Здесь и контроль над глобальными цепочками поставок, и усовершенствованное оружие, и кибершпионаж, и социальные сети. NBC News также сообщает, что Китай обвинили во вмешательстве в американские выборы на государственном и местном уровнях.
Китай сегодня у всех на устах. Руководители разведки США прибыли в Капитолий, чтобы рассказать о главных угрозах для Соединённых Штатов. С подробностями Андреа Митчелл.
 
На этой неделе в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свой контроль над коммунистической партией и военными. Согласно представителям разведки, это главная угроза для Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе. 
 
ЭВРИЛ ХЭЙНС, директор Национальной разведки: Китайская Народная Республика продолжает бросать Соединённым Штатам экономические, технологические, политические и военные вызовы по всему миру. Она остаётся нашим беспрецедентным приоритетом. 
 
Угрожает контролем над глобальными цепочками поставок, разрабатывает усовершенствованное оружие, планирует захват Тайваня, занимается кибершпионажем. Также регулярно обсуждаются технологии и социальные сети. 
 
МАРКО РУБИО, заместитель председателя комитета по разведке: Они могут использовать ТикТок для контроля данных миллионов пользователей? 
 
КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Да.
 
МАРКО РУБИО: Они могут использовать его, чтобы контролировать программное обеспечение на миллионах устройств, если предоставится такая возможность? 
 
КРИСТОФЕР РЭЙ: Да
 
Республиканцы отстаивают теорию, что коронавирус не передался человеку от животного, а стал результатом лабораторной утечки, но Китай старательно заметает следы. 
 
МИСС КОЛЛИНЗ, член комитета по разведке: Я не понимаю, почему вы продолжаете утверждать от имени разведывательного сообщества, что это два равнозначных объяснения. Ведь это не так.
 
ЭВРИЛ ХЭЙНС: Я разделяю ваше разочарование в том, что Китай не оказал должного сотрудничества по этому вопросу. 
 
Ежегодный отчёт также обращает внимание на активизацию усилий Китая по вмешательству в американские выборы на государственном и местном уровнях, при этом утверждая, что он всё ещё стремится к стабильным отношениям с Соединёнными Штатами. 
 
Директор Национальной разведки также заявила, что российская армия вряд ли сможет одержать серьёзные победы на Украине в этом году. Но Владимир Путин будет продолжать войну, даже если на это потребуются годы, потому что он уверен, что время на его стороне. 
 
Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года.
 
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источник
NBC США Северная Америка
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