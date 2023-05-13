Обозреватель 19FortyFive: даже на Западе начинают понимать — у Киева мало шансов на успешное контрнаступление

Несмотря на заявления западных лидеров о решительной поддержке Киева, на Западе начинают осознавать, что надежды на успешное контрнаступление украинских войск имеют мало шансов претвориться в жизнь, пишет обозреватель 19FortyFive Дэниэл Дэвис. И, по его словам, при любом исходе этой военной операции конфликт всё равно продолжится и завершится в конечном итоге лишь путём переговоров.

Украина сталкивается с непростой реальностью, пишет в своей статье для 19FortyFive отставной подполковник Армии США и старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниэл Дэвис.



Высокопоставленное руководство США, Великобритании и ЕС за последние несколько дней заявило о решительной поддержке Киева и его предстоящего наступления. Однако если прочитать некоторые сделанные ими заявления, то становится ясно: на Западе растёт осознание того, что надежды на достижение Зеленским заявленных им целей имеют мало шансов на успешное претворение в жизнь.

Поэтому, по словам автора, политике Запада срочно требуются изменения — прежде чем Киев понесёт новые боевые потери, которые вряд ли изменят тот факт, что в конце концов этот конфликт, скорее всего, будет урегулирован путём переговоров.



Появляется всё больше свидетельств того, что до конца 2023 года у Запада в целом и у США в частности, вероятно, не будет достаточных запасов ключевых вооружений и боеприпасов, чтобы обеспечить Киеву тот же объём поставок, что был им получен в первые 14 месяцев конфликта.

Во вторник Соединённые Штаты объявили об очередном транше военной помощи Украине, на этот раз в размере $1,2 млрд.

Ключевым моментом в этой обещанной поддержке стало то, что она была предоставлена не в рамках президентского права на передачу вооружений, а в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Разница в этих двух механизмам значительна и имеет «зловещие последствия» для операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) до конца этого года.



Право на передачу вооружений позволяет Байдену распорядиться о немедленной отправке имеющегося в наличии американского оружия и боеприпасов, а это означает, что теоретически они могут быть доставлены на поле боя в течение нескольких недель. Инициатива по содействию безопасности, в свою очередь, означает, что нужно составлять и публиковать контракты, проводить тендеры, а затем оборонные подрядчики, выигравшие эти тендеры, должны произвести боеприпасы или военную технику, на что иногда уходят годы. Следовательно, Украина не увидит особой пользы от этого последнего раунда поддержки со стороны США как минимум до 2024 года.



В недавнем интервью каналу Euronews глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель признал: «Если я перестану поддерживать Украину, то война, безусловно, скоро закончится», поскольку Украина «не сможет защитить себя» и «падёт в считанные дни».



Отметив, что с начала конфликта действия ВСУ «превзошли все ожидания», он, однако, сделал трезвое предостережение: «Мы должны быть реалистами. Это реальный мир, а не голливудский фильм».



По мнению автора, западным лидерам следует прислушаться к этим словам.



«Во-первых, мы должны понимать грандиозность задачи, стоящей перед ВСУ накануне начала наступления. Как человек, участвовавший в крупномасштабном наступательном танковом сражении и много лет тренировавшийся для ведения оборонительных действий в бронетанковых частях, могу с уверенностью сказать, что оборона — это гораздо менее сложный и трудный вид военных действий, а общевойсковое наступление — самый сложный и комплексный», — пишет автор.



Украина понесла огромные потери за первые 14 месяцев этой войны. В настоящее время её армия укомплектована солдатами и командирами, которые имеют ограниченный боевой опыт и только поверхностную подготовку в общевойсковых операциях. Нельзя недооценивать вызов, стоящий перед ВСУ в наступлении на театре военных действий, требующем тесной координации каждого подразделения на протяжении сотен километров, особенно когда ни один солдат, офицер или генерал на Украине не выполнял задачу такого масштаба.



Во-вторых, Россия уже более полугода готовит обширные оборонительные позиции почти по всему тысячекилометровому фронту. По мнению некоторых американских аналитиков, русские спроектировали и построили внушительную серию оборонительных линий, которые было бы трудно пробить даже хорошо обученным западным армиям. Чтобы добиться успеха, войска Зеленского должны будут атаковать эту тщательно продуманную оборону с ограниченной наступательной авиацией, ограниченной противовоздушной обороной, недостаточным количеством артиллерийских снарядов и силами, оснащёнными мешаниной из современной и устаревшей бронетехники и укомплектованными смесью из призывников без боевого опыта и некоторым количеством солдат и офицеров, прошедших базовую подготовку у инструкторов НАТО.



Даже если Украина снова превзойдёт ожидания Запада и захватит 50 или 100 км территории, количество потерь, которое она понесёт, будет высоким при любом сценарии, в результате чего ВСУ окажутся слабее, чем сегодня, подчёркивается в статье.



Как только украинское наступление завершится — независимо от его успешности — почти наверняка последует российская контратака. Тогда Украина в течение многих месяцев будет уязвима для подобной атаки, поскольку у неё будет ещё меньше артиллерийских орудий, ракет ПВО и войск.



Как показывает этот трезвый анализ, перед победоносным и решительным весенним наступлением Украины стоят серьёзные проблемы, отмечает Дэвис.



Если всё так и будет, то шансы Зеленского когда-либо достичь своих целей по вытеснению России с Украины крайне малы, пишет автор.



Наиболее вероятным исходом является то, что война будет продолжаться, несмотря на результат этого наступления, но со временем условия продолжат склоняться в пользу России.



В конце концов Киев, скорее всего, будет вынужден добиваться прекращения боевых действий путём переговоров, считает автор.



«Запад должен признать эту вероятность — сейчас — и начать в частном порядке поддерживать такой исход в работе с украинскими официальными лицами. Отказ от подобных действий в надежде на то, что Украина одержит крупную победу на поле боя, может впоследствии обречь Киев на гораздо худшую сделку», — подытоживает свою статью для 19FortyFive Дэниэл Дэвис.