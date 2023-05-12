Украинские новости: Польша передала Украине 14 истребителей и 325 танков

12:13
Тебас: уход Бускетса из «Барселоны» — начало пути к возвращению Месси
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Серхио Бускетса из «Барселоны» является началом пути к возвращению Лионеля Месси.
12:11
СЦКК: украинская армия нанесла удар из РСЗО по Горловке
Украинская армия нанесла удар из РСЗО «Град» по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
12:11
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины.
12:10
Чуйченко: для запрета смены пола в паспорте потребуется забыть о рекомендациях ВОЗ
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что принятие закона о запрете смены пола в паспорте потребует внесения изменений в подзаконные акты, которые были сформированы на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
12:06
МЧС: пожар в подмосковном Дзержинском локализован
Пожарные локализовали возгорание в подмосковном Дзержинском.
12:04
Вертолёты Ка-32 выполнили 44 сброса воды на очаги пожара в Дзержинском
Вертолёты Ка-32 осуществили 44 сброса воды на очаги пожара в подмосковном Дзержинском, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
12:03
Овечкин назвал самого знаменитого спортсмена в своей телефонной книжке
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перечислил знаменитостей из своей телефонной книжки.
12:00
Экс-разведчик Риттер: ВС России сожгут танки ВСУ Challenger 2 в первом бою
Британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.
11:55
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку из РСЗО.
11:51
Посол Грызлов: меры Москвы и Минска по противодействию санкциям дают реальные результаты
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что политика Минска и Москвы по противодействию санкциям Запада приносит реальный результат.
11:50
РБК: «Спартак» увеличит бюджет на следующий сезон на миллиард рублей
«Спартак» готовит новую стратегию развития клуба.
11:49
Представитель Пугачёвой заявила, что певица улетела из Москвы несколько дней назад
Певица Алла Пугачёва улетела из Москвы несколько дней назад, сообщила ТАСС её помощница Елена Чупракова.
11:45
Рогов: сообщения о применении ВСУ химоружия в Запорожской области не подтверждаются
В Запорожской области не подтверждаются данные о применении украинскими военными химоружия на Ореховском направлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
11:45
Аршавин признался, что заплакал после окончания матча с Нидерландами на Евро-2008
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре с Нидерландами на чемпионате Европы 2008 года.
11:41
В Курганской области ввели «жёлтый» уровень пожарной опасности
«Жёлтый» уровень пожарной опасности введён в Курганской области.
11:38
В МИД России допустили асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше
Россия допускает применение асимметричных мер в ответ на блокировку счетов российских посольства и торгпредства в Польше.
11:35
Сторонники оппозиционной партии «Шор» собрались у здания Конституционного суда Молдавии
Сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» собрались у здания Конституционного суда республики, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете партии.
11:33
Бывший футболист «Спартака» Каракин скончался в больнице после ДТП
Бывший футболист «Химок» и «Спартака-2» Александр Каракин скончался в больнице от травм, полученных в результате ДТП.
11:29
Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских спортсменов к турнирам.
11:18
Кабмин с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей
Правительство с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей.
11:17
Офицер Дэвис: Зеленский будет вынужден пойти на переговоры после провала контрнаступления
Ситуация на Украине со временем будет развиваться в пользу России, поэтому рано или поздно украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, а Запад должен уже сейчас в частном порядке подталкивать Киев к этому, пишет подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
11:13
МЧС: открытое горение на складе в Норильске ликвидировано
Открытое горение на складе в Норильске на севере Красноярского края ликвидировано.
11:12
Исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов
Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов.
11:07
В подмосковном Дзержинском пожар на складе покрышек перекинулся на соседнее здание
В подмосковном Дзержинском произошёл пожар на открытой площадке с покрышками.
11:04
ВФВ подала иск в CAS, чтобы получить от FIVB компенсацию за отмену чемпионата мира в России
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы получить от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию за отмену чемпионата мира в России.
11:03
Пресс-секретарь Зеленского опроверг, что тот просил об онлайн-выступлении на Евровидении
Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на Евровидении.
11:02
В России за сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом
В России за последние сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 909 человек.
11:01
CNN: ВСУ начали проводить формирующие операции перед контрнаступлением
Украинские военные начали проводить «формирующие» операции в связи с возможным началом контрнаступления.
10:59
Бывший футболист «Спартака» Каракин попал в ДТП во время уличных гонок в Москве
Бывший футболист «Химок» и «Спартака-2» Александр Каракин попал в серьёзное ДТП.
10:57
Тебас уверен, что Винисиус однажды выиграет «Золотой мяч»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что нападающий «Реала» Винисиус когда-нибудь выиграет «Золотой мяч».
10:53
Минобрнауки: базового образования должно быть достаточно для полноценной карьеры
Базового высшего образования должно быть достаточно для полноценной карьеры.
10:49
Пятый канал: актриса из «Улиц разбитых фонарей» Гридасова находится в реанимации
Актриса из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Марина Гридасова находится в реанимации.
10:46
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
10:45
Хоккейный Кубок Чёрного моря перенесли из Стамбула в Минск
Хоккейный турнир «Кубок Чёрного моря» перенесли из Стамбула в Минск.
10:41
МИД России: посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в банках
Посольство Польши в Москве в соответствии с принципом взаимности не имеет доступа к своим средствам в российских банках.
10:39
Арестован призывавший Украину атаковать Кремль блогер из Челябинска
Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности.
10:33
«Матч ТВ»: финал Кубка России по футболу может быть перенесён из «Лужников»
Российский футбольный союз (РФС) может рассмотреть вариант переноса финала Кубка России из «Лужников» при определённых обстоятельствах.
10:29
Минтранс России: прямые рейсы в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию пока не запланированы
Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию.
10:25
Спецпредставитель КНР по делам Евразии с 15 мая посетит Украину, Россию и ещё ряд стран
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского кризиса.
10:21
Лавров: СВО на Украине проводится в соответствии со статьёй Устава ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьёй Устава ООН.
10:19
Мама Роналду опровергла слухи о расставании Криштиану и Джорджины
Долореш Авейру, мать нападающего Криштиану Роналду, опровергла слухи о расставании сына с невестой Джорджиной Родригес.
10:16
ЧФ России: над Крымом создано единое инфополе для обнаружения атак с воздуха
Вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.
10:15
МО Белоруссии: на группу военных попытались напасть с применением взрывного устройства
Министерство обороны Белоруссии сообщило о попытке нападения водителя грузовика на группу военнослужащих.
10:09
Мбаппе отреагировал на слухи о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал в социальных сетях изданию L'Equipe информацию, что он помог не допустить забастовку в молодёжке.
10:05
Лавров: Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права
Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
10:00
В Уругвайской футбольной ассоциации сообщили, что Бьельса возглавит национальную сборную
Член исполкома Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Хорхе Касалес заявил, что Марсело Бьельса возглавит сборную Уругвая.
10:00
«Ъ»: Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного
ЦБ России в докладе о денежно-кредитной политике дал прогноз основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы.
09:59
РИА Новости: ВСУ не смогут форсировать Днепр в случае начала контрнаступления
Украинские военные не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление.
09:56
Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск
Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск.
09:49
Депутат Матвеев рассказал о законе об отчислениях со счёта в кафе для семей мобилизованных
Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал о подготовке законопроекта об отчислениях 1% со счёта в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.