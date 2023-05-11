Spectator: плохая новость для Киева и ЕС — в Словакии укрепляются позиции пророссийской партии

Украинское правительство и Евросоюз вскоре могут лишиться поддержки словацкого правительства. Политический кризис в стране увеличивает предвыборные шансы партии экс-премьера Роберта Фицо, который выступает против активной помощи ВСУ, сообщает The Spectator.

В Киеве и ЕС беспокоятся, что вскоре могут лишиться одного из «самых непоколебимых союзников». Всё дело в том, что политический кризис в Словакии оставляет дверь открытой для прихода к власти партии, которая настроена «более враждебно» по отношению к Украине, пишет The Spectator.

Накануне стало известно, что на следующей неделе после отставки словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера будет сформировано временное правительство. А в конце сентября в стране должны пройти выборы, фаворитом на которых пока считается левый популист Роберт Фицо, который скептически относится к военной и политической поддержке Украины, отмечает издание.

Отставка премьера знаменует собой кульминацию «фарсового» многолетнего политического кризиса в Словакии. Члены правительства уходили один за другим, в результате чего различные ведомства, включая министерства здравоохранения, иностранных дел, финансов и сельского хозяйства, оказались под единоличным управлением Хегера.

После нескольких месяцев ожесточённых внутренних споров его коалиционному правительству вынесли вотум недоверия. Примечательно, что Хегера даже не избирали премьером. Он занял эту должность после того, как его предшественник Игорь Матович стал настолько непопулярным, что партнёры по коалиции отказались с ним работать, обращает внимание The Spectator.

По словам издания, Словакия далеко не единственная страна Центральной и Восточной Европы, которая испытывает аналогичные трудности. Польшу и Венгрию долгое время критикуют за их отношения к судебной системе и СМИ. Даже у соседней Чехии, которая считается одной из наиболее стабильных демократий в регионе, существуют споры по таким важным вопросам, как членство в ЕС или поддержка Украины.

Но проблемы Словакии лежат глубже. Её система пропорционального представительства приводит к «ужасно фрагментированному политическому ландшафту с конвейерной лентой небольших политических партий, гарантирующей нестабильность». Большинство из них набирают менее 10 процентов голосов, и во главе их стоят «смутьяны», которые постоянно ссорятся и отказываются работать друг с другом, утверждает The Spectator.

Иными словами, личная неприязнь подрывает функционирование государства. После хаоса последних месяцев многие крупные политические деятели страны настолько ненавидят друг друга, что далеко не факт, что им удастся создать жизнеспособную коалицию даже после сентябрьских выборов, рассуждает издание.

«Впрочем, есть одна партия, которая кажется достаточно сильной, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины или ЕС. Левая популистская «Курс — социальная демократия» лидирует в опросах, ей руководит бывший премьер-министр Роберт Фицо, самый неоднозначный политик Словакии и суровый критик реакции Запада на украинский конфликт», — подчёркивает The Spectator.

Фицо, имеющий богатый политический опыт, сделал своей визитной карточкой противодействие военной поддержке Украины. После того, как в марте Хегер объявил о поставке Киеву старых истребителей МиГ, экс-премьер констатировал: «Эти дураки втягивают нас в войну и рисуют мишени на наших спинах только для того, чтобы угодить американцам и Евросоюзу».

Некоторые обвиняют Фицо «в разжигании страха», но его сторонники утверждают, что он просто заполняет политический вакуум. В то время как подавляющее большинство словацких политиков и СМИ занимают решительно проукраинскую позицию, большая часть электората либо неоднозначно относится к конфликту, либо настроена явно пророссийски. Более того, согласно прошлогоднему опросу, половина словаков хочет победы России на Украине, обращает внимание The Spectator.

Даже если это исследование «исказило» истинное состояние общественного мнения, позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии. Как и Виктора Орбана, его обычно называют «пророссийским» или «прокремлёвским». И как в случае с венгерским премьером трудно сказать, где «заканчивается скептицизм об уровни поддержки Украины и начинаются подлинные пропутинские взгляды», отмечает издание.

Вне зависимости от того, насколько по-настоящему пророссийским оно окажется, ясно одно — правительство Фицо станет ударом для Киева. Словакия играет важную роль в поставках западного оружия ВСУ, а также обладает значительным политическим влиянием в вопросах, затрагивающих ЕС в целом. Если страну возглавит Фицо, то больше нельзя будет рассчитывать на то, что она продолжит занимать сторону Украины, считает The Spectator.

Кризис в Словакии — последствие сломанной политической системы. Но потенциально он может привести к новым разногласиям по Украине между ключевыми восточноевропейскими союзниками Киева, заключает издание.