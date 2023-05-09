Der Spiegel: Европу не должна пугать демонстрация силы — Шольц отреагировал на Парад Победы в Москве

Комментируя прошедший в Москве Парад Победы, канцлер Германии Олаф Шольц обвинил российского президента Владимира Путина в «демонстрации силы», пишет Der Spiegel. Но она не должна пугать европейцев и вызывать у них сомнения в правильности поддержки Украины, добавил глава ФРГ. По его словам, нельзя возвращаться во времена, когда в Европе действовал принцип права сильного и маленькие страны были вынуждены подчиняться большим.

9 мая в День Европы канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед Европарламентом в Страсбурге, подчеркнув значение этой даты. По его словам, единая Европа стала правильным ответом на развязанную его страной мировую войну, разрушительный национализм и империалистическую манию величия.

«К нашему счастью — и спасибо за это Европейскому союзу — война между нашими народами стала чем-то немыслимым», — сказал он. Но не во всех странах эта мечта стала реальностью, добавил Шольц, намекая на события на Украине.

Канцлер прокомментировал Парад Победы, прошедший в Москве, и выступление на нём главы Кремля Владимира Путина: «Нас не должна пугать такая демонстрация силы! Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины». «Процветающая, демократическая, европейская Украина — это самый чёткий ответ на империалистическую, ревизионистскую политику Путина, которая нарушает нормы международного права», — подчеркнул он.

Нельзя возвращаться во времена, когда в Европе действовал принцип права сильного и маленькие страны были вынуждены подчинятся большим. У каждого должно быть фундаментальное право на свободу.

Во время своего выступления Шольц также призвал ЕС уделять больше внимания геополитике. По его словам, союз должен стать одним из главных игроков в будущем многополярном мире. А главным его партнёром останутся США. Но чтобы стать хорошим союзником, нужно стремиться к технологическому суверенитету, больше тратить на оборону, обеспечивать надёжность цепочек поставок и добиваться большей независимости от иностранного сырья, подчеркнул он.