Rundfunk Berlin-Brandenburg: Берлин всё-таки запретил флаги России и СССР в день празднования Победы

Распри по поводу демонстрации российского флага в День Победы в Берлине закончились, сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg. Высший административный суд земли постановил запретить российскую государственную символику, а также флаг СССР и георгиевские ленты. Это окончательно решение, и обжалованию оно не подлежит. А вот украинских флагов запрет не коснётся, отмечает немецкое издание.

Распри по поводу запрета демонстрации в День Победы в Берлине российского флага наконец-то завершились, сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg. Высший административный суд земли отреагировал на жалобу местной полиции и отменил решение низшей инстанции, то есть административного суда Берлина, ранее разрешившего использовать 9 мая российскую государственную символику.

Это окончательное решение, и обжалованию оно не подлежит, отмечает издание. У советских памятников будут также запрещены флаг СССР и георгиевские ленты. Своё решение высший административный суд земли объяснил тем, что на фоне украинского конфликта все эти символы могут свидетельствовать о готовности к применению насилия: «Ведь в нынешнем контексте они могут быть поняты как поддержка боевых действий».

А вот украинских флагов запрет не коснётся, отмечает Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ранее одна украинская организация подала ходатайство в административный суд Берлина и смогла добиться разрешения. При этом полиция против него не возражала, отмечает издание.