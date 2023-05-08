Rundfunk Berlin-Brandenburg: Берлин всё-таки запретил флаги России и СССР в день празднования Победы

22:28
Пятибратов назвал причину увольнения из «Факела»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал причину своего увольнения из клуба.
22:28
Число пострадавших при обрушении канатной паутины в парке в Петербурге возросло до пяти
Количество пострадавших детей при обрушении канатной паутины в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге возросло до пяти.
22:24
Синегубов: в Харькове и области зафиксировано не менее шести «прилётов»
В Харькове и области зафиксировано не менее шести «прилётов», есть попадания в Харьковском районе.
22:20
В Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк»
В Новороссийске в Краснодарском крае в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».
22:19
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
22:16
Заслуженный спасатель Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране.
22:14
Хасбик и его друзья были арестованы в Дагестане за беспорядки на дорогах
Российского блогера Хасбика и его друзей арестовала полиция за беспорядки на дорогах в Дагестане.
22:11
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье
Взрывы слышны в Днепре и Запорожье, в настоящее время находящемся под контролем ВСУ.
22:09
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр из-за поражения ВСУ через две недели
Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский через две недели сбежит на Кипр на фоне поражения Вооружённых сил Украины.
22:05
Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов
Посол России в США Анатолий Антонов назвал вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне разбоем русофобов.
22:00
Нагорных: Изидор — топ-игрок, мы хотели бы сохранить его в «Локомотиве»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее нападающего Вильсона Изидора.
21:59
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
21:58
В Харьковской области сообщают о взрывах, объявлена воздушная тревога
В Харьковской области объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах.
21:54
Посол Антонов: США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам Второй мировой
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти Соединённых Штатов угрожали американским ветеранам Второй мировой войны, которые изъявляли желание поехать на День Победы в Москву, аннулировать их паспорта.
21:48
Анчелотти: «Манчестер Сити» может показаться неудержимым, но у «Реала» точно будут шансы
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полуфинальной встрече с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
21:45
«Сампдория» потеряла шансы остаться в Серии A
«Сампдория» проиграла «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
21:42
Диетолог Тихомирова рассказала, какой шашлык меньше вредит здоровью
Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что наиболее полезным для здоровья является куриный шашлык.
21:38
B.Z.: в центре Берлина около памятника советскому танку Т-34 произошла драка
В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 произошла драка, пишет газета B.Z.
21:38
Лав: если бы я продолжил выступать в России, Промес вряд ли побил бы мой рекорд
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что форвард «Спартака» Квинси Промес побил его рекорд.
21:32
Песков: у Путина запланирован 9 мая неформальный завтрак с главами стран СНГ
У президента России Владимира Путина запланирован 9 мая неформальный завтрак с прибывшими в Москву на парад Победы лидерами стран СНГ.
21:26
Экономист Хазин заявил о высоком уровне развития интернета в России
Экономист Михаил Хазин заявил, что в России уровень развития интернета намного выше, чем в Соединённых Штатах.
21:25
Психолог Бедник раскритиковала идею вымещать агрессию на сторонних предметах
Детский психолог Татьяна Бедник раскритиковала идею вымещать агрессию на сторонних предметах.
21:25
Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что Арина Аверина стала настоящим лидером национальной команды.
21:22
Месси стал обладателем спортивного «Оскара» в номинации «Спортсмен года»
Нападающий сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал обладателем награды Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».
21:21
Пригожин заявил об ожесточённых боях в Артёмовске
Ожесточённые бои идут в Артёмовске (Бахмуте), российские силы продолжают движение вперёд, боеприпасы начинают поступать, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
21:15
Госдеп — о словах Буданова о россиянах: США не поощряют убийство мирных граждан
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать российских граждан по всему миру.
21:11
Гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о результативности команды.
21:10
Лев Лещенко выступит в Дзержинске на концерте в честь Дня Победы
Певец Лев Лещенко 9 мая выступит в Дзержинске в Нижегородской области на концерте в честь Дня Победы.
21:10
Оскар Кучера назвал День Победы одним из самых главных праздников
Телеведущий Оскар Кучера назвал День Победы одним из самых главных праздников.
21:06
Хохлов заявил, что ему не стыдно за игру «Сочи» в матче с «Локомотивом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов заявил, что ему не стыдно за игру команды в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».
21:06
Путин провёл беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин провёл беседу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
20:59
Le10sport: Мбаппе одобрил трансфер Силвы в ПСЖ
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в ПСЖ.
20:55
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сбитом БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом БПЛА.
20:54
Канадская рок-группа Sum 41 объявила о распаде
Канадская рок-группа Sum 41, также играющая в жанре поп-панк и метал, анонсировала скорый распад.
20:51
Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» 8 мая продвинулись в Артёмовске на 130 метров
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в понедельник, 8 мая, подразделения в Артёмовске (Бахмуте) продвинулись на 130 м.
20:43
Нобоа: я отдал все нужные документы для получения гражданства РФ
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о получении российского гражданства.
20:43
Reuters: НАТО повысило готовность ВВС над Чёрным морем на прошлой неделе
Воздушные силы НАТО на прошлой неделе были приведены в повышенную боевую готовность из-за якобы приближения российского истребителя над Чёрным морем к польскому пограничному самолёту.
20:40
МИД Италии призвал итальянских граждан покинуть Украину
МИД Италии вновь обратился к итальянским гражданам, находящимся на территории Украины, с призывом немедленно покинуть страну.
20:38
При обрушении канатной паутины в парке в Петербурге пострадали двое детей
При обрушении канатной паутины в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге пострадали двое детей.
20:34
Актёр Газаров оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту
Актёр театра и кино Сергей Газаров, известный по таким проектам, как «Под прикрытием», «Легенды о Круге» и «Аниматор», посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценил его работу.
20:33
В Челябинске объявлен режим «чёрного неба»
В Челябинске до 10 мая объявили режим «чёрного неба».
20:28
Личка: несмотря на поражение от ЦСКА, можно считать, что «Оренбург» стал лучше играть на выезде
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своего клуба в матче 26-го тура от ЦСКА.
20:24
Пашинян прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина.
20:19
В Минцифры Украины заявили о формировании ещё восьми ударных рот беспилотников
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в стране сформированы дополнительные восемь ударных рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
20:15
Шевченко обыграл украинца Крутых в квалификации «Мастерса» в Риме
Российский теннисист пробился в финал квалификации турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
20:12
В Москве найдено тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской
В Москве найдено обгоревшее тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской.
20:10
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии после матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в третьем туре Grand Chess Tour — 2023.
20:04
Небензя: решение Зеленского отмечать День Победы 8 мая возмутило людей на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что решение украинского президента Владимира Зеленского праздновать День Победы 8 мая вызвало возмущение жителей Украины.
20:01
Общее собрание РПЛ состоится 12 мая
Стало известно, когда состоится общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:56
Галактионов: по результатам «Локомотив» двигается вперёд, но качество игры нужно улучшать
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России.