Административный суд Берлина всё-таки разрешил демонстрацию российской государственной символики в День Победы, сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg. Но это решение обжаловала в высшей инстанции местная полиция. Правоохранительные органы опасаются конфликтов в праздничный день и заявляют, что просто хотят обеспечить людям возможность «достойно почтить память павших солдат бывшей советской армии», хотя до этого против украинских флагов они никаких возражений не имели.

Административный суд Берлина разрешил демонстрацию на День Победы российской государственной символики, сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg. При этом речь идёт о конкретном мероприятии, запланированном на 9 Мая на улице 17 июня. Однако полиция обжаловала это решение в высшем административном суде земли.

В правоохранительных органах заявили, что опасаются конфликтов в день празднования окончания Второй мировой войны. По словам полицейских, они хотят обеспечить людям возможность «достойно почтить память павших солдат бывшей советской армии».

При этом до этого берлинская судебная инстанция одобрила демонстрацию 8 и 9 мая флагов и символики Украины у советских памятников в Трептов-парке, парке Тиргартен и районе Панков. И правоохранительные органы не возражали, отмечает немецкое издание. К слову, наряду с российской государственной символикой будут запрещены символы и изображения, демонстрирующие поддержку боевых действий на Украине, а также маршевая музыка и военные песни.



