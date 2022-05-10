Das Erste: вопреки опасениям Запада, Путин в День Победы не объявил ему войну

В речи на параде Победы российский президент обосновал спецоперацию на Украине вынужденной необходимостью оказать упреждающий отпор странам Запада, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По словам Владимира Путина, страны НАТО не пожелали услышать Россию и заключить с ней договор о гарантиях безопасности и предпочли обострять ситуацию вместе с Украиной. Однако никаких объявлений войны или мобилизации, как опасались на Западе, за этим не последовало.

В начале своей речи на параде, посвящённом 77-летию победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин сказал об исторической связи: защита Родины всегда была священна, заявил он в присутствии сотен ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади, передаёт немецкий телеканал Das Erste.

«С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наш народ на Донбассе, за безопасность нашей Родины — России», — сказал российский президент.

По его словам, россияне обязаны сохранить память о тех, кто победил национал-социализм. С точки зрения Кремля, спецоперация на Украине — это не только принятие на себя исторической ответственности, но, прежде всего, защита собственных границ страны — российский президент вновь не оставил в этом сомнений. Также никаких сомнений в его речи не звучало и относительно того, кто виноват в сложившейся ситуации.

«В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать».

Вместо этого они продолжали вместе с Украиной всё сильнее обострять ситуацию. Они, как объясняет Путин, вооружали страну военным путём и планировали нападение на регионы в Донбассе, а также на Крымский полуостров. «Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — подчеркнул Путин.

В преддверии сегодняшнего празднования Дня Победы высказывались предположения о том, что Путин может использовать свою речь для объявления всеобщей или хотя бы частичной мобилизации, отмечает Das Erste. Однако этому должно было предшествовать официальное объявление войны. Но этого не произошло. Вместо этого Путин пообещал оказать особую поддержку семьям военнослужащих, погибших или получивших ранения на Украине. Соответствующий указ был подписан ещё утром.

Военные, участвующие в военной спецоперации, также присутствовали на параде, в ходе которого по Красной площади проехали танки и реактивные системы залпового огня. Запланированное авиашоу было отменено из-за погодных условий, сообщает Das Erste.