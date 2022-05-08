Welt: Шольца ждут в Киеве 9 мая, но эту поездку трудно осуществить «по техническим причинам»

Канцлер Германии получил приглашение в Киев на 9 мая, однако приехать туда будет сложно хотя бы по техническим причинам, считает журналист немецкого телеканала Welt Ахим Унзер. По его словам, на тот же день у Шольца запланирована встреча с Эммануэлем Макроном в Берлине, отменить которую было бы затруднительно. Кроме того, чтобы добраться до Киева, пришлось бы воспользоваться поездом, потому что самолёты туда сейчас не летают.

С нами на связи мой коллега Ахим Унзер из Киля. Ахим, на завтра в Шлезвиг-Гольштейне запланированы выборы в земельный парламент. В связи с этим канцлер Германии вчера был у вас. Насколько щекотливо это приглашение в Киев 9 мая в политическом или внешнеполитическом смысле?

АХИМ УНЗЕР, корреспондент Welt: Насколько это щекотливо — дело в том, что для Олафа Шольца его сложно осуществить технически, потому что в этот день он встречает Эммануэля Макрона, главу Французского государства, в Берлине, в 18 часов. И на полдень запланирована его речь на съезде профсоюзов — таким образом, у него уже чётко запланировано два события. Я бы сказал, что первое событие, конечно, можно отменить — это не такая большая дилемма. Со вторым событием всё уже сложнее.

Тут стоит задать вопрос, можно ли вообще реализовать что-то так быстро, чтобы канцлер смог приехать в Киев. Потому что это не просто какая-нибудь поездка, и, я бы сказал, она должна быть очень точно спланирована. Осуществить прямой перелёт тоже невозможно. Все, кто сейчас едут на Украину и в Киев, должны воспользоваться поездом, так что, как я полагаю, по техническим причинам это затруднительно. И сделает ли это в самом деле Олаф Шольц — вопрос остаётся открытым, потому что он сам сказал, что первым из правительства, кто поедет на Украину, будет министр иностранных дел. Так что довольно трудно представить, что сейчас все эти планы будут разрушены.

Дата выхода в эфир 07 мая 2022 года.