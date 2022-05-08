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Tribune de Genève: «Бессмертный полк» в Женеве отменили из-за угроз организаторам

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Шествие «Бессмертного полка» в Женеве было отменено организаторами после получения смертельных угроз, сообщает Tribune de Genève. Как передаёт газета, власти города дали разрешение на проведение акции, однако проукраинские ассоциации восприняли её как провокацию.
Tribune de Genève: «Бессмертный полк» в Женеве отменили из-за угроз организаторам
AP

В субботу 7 мая на площади Наций в Женеве около сотни человек должны были принять участие в акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память 27 млн советских людей, погибших во время Второй мировой войны, однако в итоге акция была отменена организаторами, сообщает Tribune de Genève.

По словам газеты, согласованное с властями шествие было воспринято Комитетом солидарности с украинским народом и российскими противниками войны как провокация. Со стороны властей не было причин препятствовать проведению собрания, традиционно организуемого раз в два года. 

Как напомнил представитель Департамента безопасности, народонаселения и здравоохранения Лоран Паольелло, это памятное мероприятие уже состоялось в 2016-м и 2018 году. В 2020 году шествие было отменено из-за пандемии. «Свобода слова и собраний — это нерушимая ценность», — подчеркнул чиновник.

Однако, хотя власти не видели угроз безопасности в планируемом мероприятии, организаторы в итоге решили отказаться от его проведения. По словам координатора акции Кати Топорковой, решение отменить шествие было принято после получения угроз — иногда даже смертельных. Организаторы не хотели подвергать опасности участников шествия, учитывая, что в социальных сетях распространились призывы проникнуть в процессию с украинскими флагами.

«Наша ассоциация не имеет ничего общего с событиями, мы хотели почтить память наших дедов, погибших во время Второй мировой войны. Это празднование — семейное мероприятие, а не политическое», — объяснила Топоркова.

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источник
Tribune de Genève Швейцария Европа
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