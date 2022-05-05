Le Figaro: угрозы и граффити на витринах — в Париже рестораторы столкнулись с русофобией

Рестораны, которые подают русскую кухню в Париже, столкнулись со снижением посещаемости, угрозами, вандализмом, пишет Le Figaro. «Под раздачу» попали даже те, кто никак не связан с Россией и готовят квебекское блюдо, лишь созвучное с именем российского президента.

Во Франции заведения, хоть как-то связанные с Россией, страдают от угроз и снижения посещаемости, пишет Le Figaro.

Так, например, в Квебеке есть национальное блюдо, созвучное с именем российского президента — «путин». Это жареная картошка, политая коричневым солёно-сладким соусом и посыпанная сыром. Но на рестораны, которые её подают, обрушилась агрессия. Так, основатель сети ресторанов La Maison de la Poutine рассказывает, что его сотрудникам звонили по телефону с угрозами. В итоге им пришлось сделать пост в соцсетях с пояснением, что они не относятся никоим образом к России. Только тогда ситуация успокоилась.

Другой ресторан, который называется Maison Russe («Русский дом») сменил название на Maison R. Но это решение, принятое в срочном порядке, наоборот, было воспринято людьми в негативном ключе, поэтому через две недели прежнее название вернули.

Управляющая парижским рестораном La Table des Russes Джо Ассьон называет нынешнюю ситуацию кошмаром. По её словам, с февраля посещаемость её заведения упала на 70%. Иногда ни днём, ни вечером никто не приходит. При этом она не уверена, что поможет даже смена названия, ведь кухня останется та же.

Сама девушка родом из Казахстана, в России не была уже много лет. Хоть она и говорит по-русски, она утверждает, что с российским правительством не имеет ничего общего. Среди её сотрудников есть представители Узбекистана, Грузии, Киргизии, а также казаки.

При этом недавно ей на витрину наклеили надпись «Убийцы». Продолжают поступать угрозы по телефону, по электронной почте письма с требованием «убираться из Франции». Она отмечает, что, если так и будет продолжаться, ей сложно будет вести своё дело. По её словам, будет жаль, если в дальнейшем в Париже будут представлены кухни всего мира, кроме русской.

Её муж Лоран Ассьон управляет другим рестораном, который специализируется на русской и центральноазиатской кухне. Он тоже отмечает, что с конца февраля посетителей стало на 50% меньше. И они тоже получали телефонные звонки с угрозами, их витрины разрисовывали граффити. Сейчас угрозы пропали, но им пришлось уволить официантку, и теперь он, управляющий, разносит еду.

В Париже есть магазин с русскими книгами, и его хозяйка отмечает, что если раньше к ним приходили русскоговорящие и русофилы, то теперь не говорящие по-русски парижане покупают книги, чтобы лучше анализировать ситуацию, пишет Le Figaro.