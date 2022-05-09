Парад в честь 77-летия Победы — видео

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Press TV: усиление слежки за гражданами США со стороны ФБР вызвало недовольство правозащитников Press TV
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Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере Холанда
«Манчестер Сити» в ближайшие дни сообщит о переходе Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
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Правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий
Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Рублёв опередил Медведева в чемпионской гонке АТР
Россиянин Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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Правительство России обнулило плату за поставки газа для мемориалов Вечного огня
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах.
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Тренер «Рейнджерс»: ожидаю от Шестёркина уверенной игры в четвёртом матче с «Питтсбургом»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российского голкипера Игоря Шестёркина в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».
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На Сахалине и Курилах состоялось шествие «Бессмертного полка»
На Сахалине и Курилах состоялось шествие «Бессмертного полка».
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Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать мирные переговоры
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить боевые действия на Украине, вывести войска и начать мирные переговоры.
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Павлюченкова опустилась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла несколько позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.
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Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублёв улучшил свои позиции в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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Офтальмолог Коваль заявила о жалобах пациентов на тёмные пятна перед глазами после COVID-19
Врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, что пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.
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«Майами» проиграл «Филадельфии» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 40 очков
«Филадельфия Севенти Сиксерс» переиграл на своей площадке «Майами Хит» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Мировые цены на нефть незначительно растут
Мировые цены на нефть в ходе торгов незначительно растут.
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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ДНР сообщили об эвакуации за сутки из Мариуполя 408 человек
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 408 человек.
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Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Financial Times высказался в пользу использования замороженных валютных резервов России для восстановления Украины.
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Президент Белоруссии Лукашенко поздравил граждан с Днём Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы.
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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
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Товарооборот России и Китая в январе — апреле превысил $51 млрд
Товарооборот России и Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 млрд.
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Глава компании — производителя Javelin заявил о намерении удвоить производство
Глава компании Lockheed Martin, одного из производителей переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, Джим Тайклет заявил о планах компании удвоить выпуск ракетных комплексов.
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Объём внешней торговли Китая в январе — апреле вырос до $1,98 трлн
Внешний товарооборот Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 10,1%, до $1,98 трлн.
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В кабмине Японии отметили важность российских нефтегазовых проектов для экономики страны
Нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» играют важную роль для Японии в силу её зависимости от импорта энергоресурсов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
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Еврокомиссия займётся анализом политического дискурса в румынских СМИ
Представительство Еврокомиссии в Бухаресте ищет подрядчика, который будет осуществлять мониторинг румынских СМИ. Согласно тендеру, с которым ознакомился RT, таким образом планируется улучшить понимание политической ситуации в стране.
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В Москве 9 мая ожидается до +11 °C
Температура воздуха в столице днём 9 мая ожидается до +11 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских военных
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Горловки со стороны ВСУ.
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Премьер Израиля Беннет поручил создать национальную гражданскую гвардию
Власти Израиля планируют создать национальную гражданскую гвардию. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
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Сенатор Пушков заявил, что Китай готовится к «высококонфликтному» XXI веку
Китай готовится к высококонфликтному XXI веку, и причина этой конфликтности находится на Западе. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
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Российские лётчики на Украине приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Министерство обороны России опубликовало кадры участия в акции «Бессмертный полк» экипажей армейской авиации ЦВО, задействованных в спецоперации на Украине.
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FP: в Африке могут возродить движение неприсоединения из-за давления по вопросу санкций
Страны Африки могут воссоздать движение неприсоединения из-за давления Запада по вопросу антироссийских санкций. Об этом в статье Foreign Policy заявили обозреватели Робби Грамер и Джек Дойч.
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В Гаване около 300 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Посол России на Кубе Андрей Гуськов сообщил, что около 300 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в кубинской столице Гаване.
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Власти Финляндии заявили о технической готовности страны ко вступлению в НАТО
Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью изданию Le Monde рассказала о подготовке страны к присоединению к НАТО.
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Во Владивостоке прошёл парад Победы
Парад Победы прошёл во Владивостоке. В мероприятии приняли участие более 1,8 тыс. российских военнослужащих.
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В Праге прошёл митинг против поставок оружия на Украину
В чешской столице Праге около 500 человек приняли участие в митинге против оказания военной помощи Украине.
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Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии после обработки 85% голосов
Лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии с 53,67% голосов после обработки более 85% бюллетеней.
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Аналитик Михайлова назвала влияющие на курс рубля факторы
Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова перечислила факторы, влияющие на курс рубля.
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Губернатор Нью-Йорка Хокул заболела коронавирусом
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
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Власти Херсонской области в течение мая выплатят пособия ветеранам Великой Отечественной войны
Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны будут произведены в течение мая. Об этом в интервью ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
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Глава СК России Бастрыкин поздравил россиян с Днём Победы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил россиян с Днём Победы.
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В России за сутки потушили 197 природных пожаров
За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 197 природных пожаров на площади более 10 тыс. га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
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Das Erste: продовольственные ассоциации Германии заявили о рисках нехватки продуктов
Немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен, сообщает телеканал Das Erste.
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AP: ИГ взяло ответственность за гибель 11 египетских военных на Синайском полуострове
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на Синайском полуострове, в результате которой погибли офицер и десять солдат египетской армии. Об этом сообщает Associated Press.
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Гастроэнтеролог Арзуманян назвала полезные продукты для перекуса
Маргарита Арзуманян, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, назвала полезные продукты для перекуса.
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Гвардиола: вся Англия болеет за «Ливерпуль»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе с «Ливерпулем» за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ.
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Шойгу поздравил россиян с Днём победы
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил россиян с Днём победы.
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Нурмагомедов высказался о поражении Фергюсона от Чендлера
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал проигрыш Тони Фергюсона Майклу Чендлеру на турнире в Финиксе.
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Немецкий политолог Фарвик заявил, что поставки оружия на Украину лишь усугубляют ситуацию
Поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию ситуации, а ведут к продлению боевых действий. Такое мнение выразил немецкий политолог Йоханнес Фарвик в статье, опубликованной на сайте телеканала ZDF.
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Месси установил рекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот за последние 13 сезонов
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси десять раз пробил в каркас ворот в текущем сезоне французской футбольной Лиги 1.
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Депутат Европарламента Мариани призвал прекратить поставки оружия на Украину
Депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани в эфире телеканала RMC высказался в пользу прекращения поставок вооружения на Украину.