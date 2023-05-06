RBB: в Берлине разрешили праздновать День Победы с украинскими флагами, но не с российскими

В прошлом году на празднованиях Дня Победы в Берлине действовал общий запрет на демонстрацию любых флагов, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. А в этом году местные власти разрешили украинские. В административном суде столицы Германии заявили, что запрет был «неправомерен» и гражданам нужно позволить «отдать должное украинской нации» и «её исторической жертве в уничтожении национал-социализма».

С 8 на 9 мая в Берлине пройдут памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны, сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg. В прошлом году у советских памятников в столице действовал общий запрет на демонстрацию любых флагов. Теперь же запрещён только российский.

Такое решение принял административный суд Берлина после ходатайства украинского союза Vitsche. Немцы сочли, что запрет флага Украины «неправомерен»: «Тот, кто реализует своё основное право на то, чтобы публично отдать должное украинской нации и её исторической жертве в уничтожении национал-социализма, не представляет угрозы для общественной безопасности».

По имеющейся информации, полиция Берлина не собирается обжаловать это решение. В правоохранительных органах также заявили, что у памятников будет запрещена маршевая музыка и призывы, оправдывающие или восхваляющие боевые действия России на Украине. Как и в прошлом году, ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

По имеющейся информации, в сторону Берлина также выдвинулись члены мотоклуба «Ночные волки». Во время отъезда из Москвы на их одежде был замечен символ Z, выражающий поддержку специальной военной операции и также запрещённый в Германии. Но есть сомнения, что байкеры смогут добраться до столицы Германии, ведь все они внесены в санкционные списки ЕС.





Комментарии читателей на сайте Rundfunk Berlin-Brandenburg:

Et: Уместнее было бы почтить память с флагом Советского Союза.

Radler: Памятник снести, спортивную и детскую площадку восстановить. Русские могут праздновать своё 9 Мая в Москве.

Ralph Neuert: Вторая мировая война закончилась не 8-9 мая, а 15 августа. Формально — 2 сентября!

Peter Koch: Для напоминания: Германию освободили не только российские солдаты, а солдаты всего СССР вместе с США, Великобританией и Францией. Правительство Берлина, похоже, не знает, что своим запретом оно оскорбило не только русских, но и всех, кто нас тогда освободил.