Недавний арест полицией Парижа двух вернувшихся с Украины вооружённых французских неонацистов подчёркивает растущую угрозу неонацистского террора странам НАТО, которые спонсируют опосредованную войну с Россией. Об этом сообщает обозреватель The Grayzone журналист-расследователь Кит Кларенберг. Тем не менее на Западе действует тайный сговор с целью замалчивания характера надвигающейся на Европу проблемы.

24 апреля 2023 года двое французских неонацистов были заключены в тюрьму сроком на 15 месяцев, девять из которых были условно за хранение патронов для автоматов. Парочка вернулась в Париж с Украины двумя днями ранее и была задержана на таможне. Оба находились в поле зрения французского агентства внутренней разведки DGSI, которое хранило на них досье за угрозу государственной безопасности. По сообщению французского издания Mediapart, один из них был ветераном Chasseurs Alpins («Альпийские охотники»), элитной французской горной пехоты. Он был уволен из армии после того, как его симпатии к неонацистам были разоблачены в интернете. Другой — известный местный ультраправый активист, пишет Кларенберг на страницах Grayzone.

Как и во многих других западных странах, сотни французских граждан приехали на Украину, чтобы поднять оружие против России с конца февраля 2022 года. По данным DGSI, не менее 30 французских иностранных боевиков являются известными фашистами. Тем не менее такие новости, за редким исключением, не вызывают интереса у англоязычных СМИ. Было неизбежно, что некоторые из французских неонацистов, которым удалось добраться до Киева, уже имели связи с батальоном «Азов»* — печально известным украинским неонацистским военизированным формированием.

После ареста двух только что заключённых под арест неонацистов полиция весь день допрашивала их, с какой целью они ввезли в страну военное снаряжение, владение которым является вне закона в соответствии с французским законодательством. Очевидный ответ заключается в том, что они планировали привезти ужасы с украинских полей сражений к себе на родину.

В ноябре Алекс Рубинштейн сообщил для The Grayzone, как итальянская полиция арестовала пятерых членов местной неонацистской группировки «Орден Хагала», поддерживающей оперативные связи с батальоном «Азов». Они накапливали оружие, в том числе боеприпасы, тактическое снаряжение и гранатомёт, и планировали теракты. В перехваченном разговоре одного из неонацистов тот хвастался, что «устроит бойню, подобную той, что была в Новой Зеландии», имея в виду стрелка из Крайстчёрча, который убил 51 мусульманина двумя годами ранее. Новозеландец украсил свой бронежилет и обложку своего манифеста, в котором упоминалась Украина, логотипом полка «Азов».

Как показало расследование Центра по борьбе с терроризмом Военной академии Вест-Пойнт в 2020 году, этот манифест стал популярным среди украинских военизированных формирований и даже был переведён на украинский язык и продавался в виде книги 22-летней жительницей Киева. В аналитическом центре отметили, что Украина «имеет особую привлекательность для сторонников превосходства белой расы — идеологов, активистов и авантюристов», — явно из-за появления «Азова» и других поддерживаемых государством фашистских элементов.

Это был первый случай после поражения нацистов, когда «откровенно ультраправое белое националистическое ополчение» где-либо в мире «публично прославлялось, открыто организовывалось и имело связи в высоких кругах». В расследовании отмечается, что поддержка со стороны правительства Петра Порошенко и украинских спецслужб — «несмотря на хорошо задокументированные сообщения о нарушениях прав человека» — «возбудила крайне правых людей и группы в Европе, США и других странах». Фашисты толпами стекались в Киев, чтобы присоединиться к «Азову» и/или пройти военную подготовку.

С тех пор как Запад начал проводить секретные программы по поддержке воинствующих экстремистов, чтобы ослабить и дестабилизировать своих геополитических противников, ответный удар принимает различные формы. Сегодня почти неизбежно надвигается прекращение США поддержки военных действий Киева. На Западе запасы оружия почти истощены, политическое и общественное давление на власти с требованиями выхода из конфликта растёт с каждым днём, а официальные лица открыто выражают серьёзные сомнения в способности Украины провести успешное контрнаступление, не говоря уже о том, чтобы вернуть утраченные территории в ходе боевых действий, указывает обозреватель Grayzone.

Общее количество украинских и зарубежных фашистских боевиков на Украине точно неизвестно, но, вероятно, оно велико. Когда США выйдут из вооружённого конфликта, у них будут все основания бежать, прихватив с собой накопленный боевой опыт. Кроме того, высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на чёрном рынке из-за массовых поставок военной помощи Киеву на протяжении конфликта. В июле прошлого года Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на Украине может привести к увеличению их контрабанды на территории ЕС, и эта угроза возрастёт после окончания боевых действий, напоминает Кларенберг.

В том же месяце отчёт Комитета по разведке и безопасности британского парламента содержал краткий раздел о риске того, что британцы, побывавшие на Украине в «крайне правых террористических целях», подверглись дальнейшей радикализации в результате полученного опыта и установили связи с другими лицами, разделяющими их человеконенавистническую идеологию. В документе также прозвучало зловещее предупреждение об отсутствии процедуры наблюдения за такими лицами по их прибытии на родину, подчёркивает автор статьи.

Трудно себе представить, чтобы представители западных спецслужб не знали, что созданная ими в Киеве пороховая бочка может взорваться на их собственной земле. Тем не менее может показаться, что они дали обет молчания по этому вопросу, редактируя даже собственные публичные отчёты, когда дело касается проблемной темы возвращающихся домой иностранных боевиков.

Grayzone отмечает, что обвинение двух американских неонацистов и членов неонацистской группировки Atomwaffen, планировавших разрушить электрические подстанции, обслуживающие город Балтимор, штат Мэриленд, где проживает большинство чернокожих, чтобы лишить жителей тепла и света зимой, практически не вызвало интереса у американских средств массовой информации и осталось практически незамеченным официальными лицами США. Это жуткое молчание может быть, по крайней мере частично, объяснено отношениями Atomwaffen с батальоном «Азов», который принимал членов группировки в Киеве. Когда западные эксперты приукрашивают откровенно фашистские планы «Азова» с целью оправдания поставок военной помощи Украине, они также затушёвывают угрозу, которую представляют иностранные боевики, массово возвращающиеся домой после нескольких месяцев пребывания в окопах вместе с украинскими нацистами.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.