В Италии прошли задержания представителей неонацистской ассоциации «Орден Хагала», которые контактировали с неонацистами на Украине и планировали теракты на территории Италии, сообщает обозреватель The Grayzone Александр Рубинштейн. По его словам, это проливает свет на опасность, которую для Запада может представлять возвращение на родину завербованных украинскими националистами европейских экстремистов.

Итальянская полиция объявила о проведении серии рейдов против неонацистской организации «Орден Хагала», членов которой подозревают в хранении оружия и планировании террористических атак, пишет обозреватель The Grayzone Александр Рубинштейн.

В ходе антитеррористических мероприятий 15 ноября полиция задержала пять членов организации. Среди них: основатель группы Маурицио Аммендола, её вице-президент Микеле Ринальди, рядовые члены группы Джампьеро Теста и Массимилиано Мариано, а также Фабио Коларосси, которого обвиняют в распространении неонацистской пропаганды. Расследование ведётся и в отношении ещё одного подозреваемого, который на данный момент находится на Украине, где сражается против российских войск вместе с батальоном «Азов»*, неонацистской военизированной группой.

По сообщениям итальянских СМИ, члены «Ордена Хагала» поддерживали «прямые и частые» контакты через Telegram не только с батальоном «Азов», но и с неонацистскими украинскими военными формированиями «Правый сектор»** и «Центурия», «вероятно, с целью возможной вербовки в ряды этих боевых групп».

В ходе расследования, открытого в 2019 году, удалось выяснить, что один из арестованных, Джампьеро Теста, был «близок к ультраправым группам украинских националистов» и планировал нападение на полицейский участок в Марильяно в Неаполе. Беглый боец «Азова» Антон Радомский — проживавший в Италии гражданин Украины — планировал нападение на торговый центр Volcano Buono в Неаполе.

В 2021 году полиция, которая следила за организацией, изъяла пневматическое оружие, которое можно было «легко модифицировать» для стрельбы настоящими пулями, боеприпасы, тактическое снаряжение и даже гранатомёт. А на кадрах задержаний членов организации можно увидеть, что у них в арсенале были ножи, топор в скандинавском стиле, бита с надписью «Вождь Муссолини». Кроме того, у них обнаружили флаг со свастикой, противогаз, футболку батальона «Азов» и мемуары бойца этого батальона.

Впрочем, по словам Рубинштейна, Украина — не единственная страна, которую посетили члены «Ордена Хагала». Некоторые из её участников также ездили в Израиль для обучения военной системе рукопашного боя крав-мага и использованию оружия. Более того, им даже были выданы сертификаты о прохождении обучения.

Хотя, как отмечает обозреватель The Grayzone Александр Рубинштейн, нацизм «нашёл пристанище в украинских вооружённых силах», задержания членов «Ордена Хагала», планировавших террористические атаки, свидетельствуют о рисках от конфликта на Украине для Запада. По его словам, закалённые в боях экстремисты, которых активно вербуют неонацистские военизированные группы Украины, поощряемые западными правительствами и получающие помощь от США и ЕС, возвращаются домой в города по всей Европе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).