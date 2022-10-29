Das Erste: в годовщину «Похода на Рим» на родине Муссолини пройдёт масштабная антифашистская демонстрация

Каждый год в конце октября в годовщину «Похода на Рим» в Предаппио, на родину Бенито Муссолини, съезжаются сотни «старых и новых фашистов», чтобы почтить память диктатора, пишет Das Erste. В этом году итальянские демократические партии, профсоюзы и ассоциации намерены этому противодействовать — и организовать масштабную антифашистскую демонстрацию. Они надеются, что как можно больше итальянцев выйдут на улицы и выступят за демократию и верховенство закона. Однако местные власти их не поддерживают.

Эти дни в Италии — время ностальгии по Муссолини. В конце октября «старые и новые фашисты» собираются вместе, чтобы почтить память Бенито Муссолини и вспомнить о захвате власти фашистами в 1922 году, пишет Das Erste.

Основным местом ежегодного праздника почитания Муссолини является коммуна Предаппио в регионе Эмилия-Романья, родина фашистского диктатора. Обычно туда съезжается несколько сотен участников, чаще всего — больше тысячи. Они кричат: «Товарищ Муссолини — здесь!» Некоторые поднимают руку в нацистском приветствии.

В этом году демократические партии, профсоюзы и ассоциации намерены этому противодействовать, в том числе и в Предаппио. В годовщину «Похода на Рим» Национальная ассоциация партизан Италии ANPI организует масштабную антифашистскую демонстрацию в месте, имеющем для фашистов символическое значение. В Предаппио будут вспоминать союзников и итальянских партизан, которые в конце октября 1944 года освободили коммуну от фашизма.

По словам главы местного отделения ANPI Миро Гори, эта демонстрация — против ностальгии по Муссолини. Он также станет посланием Риму. Там сейчас правит Джорджа Мелони, возглавляющая партию, имеющую неофашистские корни. Они хотят показать, говорит Гори, что «в стране есть силы — ассоциации, профсоюзы и другие группы гражданского общества, — которые гарантируют демократию». Они позаботятся о том, «чтобы это несомненно демократически избранное правительство управляло страной в полном соответствии с Конституцией, которая является антифашистской».

Гори, выходец из семьи партизан, называет первые кадровые решения, принятые Мелони, сомнительными. В частности, он указывает, что председателем сената стал Иньяцио Ла Русса — человек, который гордится тем, что в его гостиной стоит статуя Муссолини.

Джулия Альбанезе, профессор из Падуи и ведущий итальянский исследователь фашизма, призывает не умалять значения Муссолини и фашизма. Фашистский режим, говорит она, был «диктатурой, тоталитарным режимом, который контролировал итальянское общество, постепенно исключая всех противников из-под защиты общества и преследуя их». В то же время, по её словам, итальянские фашисты «создали проект господства на европейском и международном уровне». Это стало заметно с приходом к власти национал-социалистов в Германии.

Не только в Италии, но и во всей Европе, подчёркивает Альбанезе, история фашизма не осмыслена должным образом — она изучена значительно меньше, чем история национал-социализма. Относительно текущих политических событий в Италии и прихода к власти Джорджи Мелони как раз к 100-летию «Похода на Рим» профессор истории отмечает: «Это производит определённое впечатление. Но это историческое совпадение». Это совпадение, по словам Альбанезе, может сделать итальянцев более чувствительными и более отзывчивыми, «когда действия политиков начнут вызывать беспокойство».

Организатор демонстрации Миро Гори надеется, что в годовщину захвата власти фашистами на родине Муссолини как можно больше людей выйдут на улицы и выступят за демократию и верховенство закона. Не поддержал демонстрацию мэр Предаппио, член «Братьев Италии», партии Мелони. Он отказался взять мероприятие под своё покровительство. Гори считает, что это тревожный сигнал: «С нашей точки зрения, мэр, несомненно, допустил ошибку». Обычно местные власти без проблем поддерживают «подобные мирные, демократические и антифашистские демонстрации».

Через два дня после акции противников фашизма в Предаппио собственную демонстрацию хотят устроить фашисты и неофашисты. В воскресенье, как и каждый год в годовщину захвата власти фашистами, они планируют пройти маршем к могиле Муссолини на местном кладбище.

Выпустит ли Джорджа Мелони какие-либо заявления к 100-летию «Похода на Рим», пока неясно. Демократическая партия, крупнейшая оппозиционная сила в итальянском парламенте, призвала граждан собраться у памятника Джакомо Маттеотти в Риме — в память об одном из лидеров Итальянской социалистической партии, расстрелянном фашистами в начале правления Муссолини, передаёт Das Erste.