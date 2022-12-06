СТРАНА: Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской

Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Как пишет «СТРАНА», таким образом было отменено решение суда первой инстанции, который в 2020 году признал незаконными действия Института нацпамяти Украины, отказавшегося признавать символику дивизии подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики.
Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской. Как пишет «СТРАНА», об этом в социальных сетях сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти.
В то же время инициатор иска депутат Рады Максим Бужанский заявил, что суд не признавал, что символика дивизии не принадлежит к нацистской, а «подтвердил право Института национальной памяти давать бредовые оценки чему угодно и ни слова не сказал о самой символике дивизии СС «Галичина».
Как напоминает издание, в 2020 году суд первой инстанции признал незаконными действия Института нацпамяти, который отказался признавать символику дивизии СС «Галичина» подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики. Теперь Верховный суд это решение отменил.
Незадолго до суда на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии Галичина. При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.
Нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка рассказала, что мясо тунца обладает отличными вкусовыми качествами и высоко ценится за счёт большого содержания полезных веществ, однако эта рыба может быть источником ртути.
Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш рассказал, что посещение солярия, бассейна, а также занятия в фитнес-клубе могут помочь в борьбе с плохим настроением в осенне-зимний период.
На президиуме правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора обсудили вопросы госпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что установленный потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель не повлияет на её поставки, поскольку они уже переориентированы на азиатские страны.
Попытки атак на российские аэродромы свидетельствуют о новом и опасном повороте в конфликте, заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
В сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace заявили, что в январе 2023 года следует ждать снижения цен на электронику и технику. Об этом свидетельствуют показатели прошлого года, когда падение составило 25%.