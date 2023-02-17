США, которые когда-то сражались против нацизма, теперь помогают «нацистскому режиму в Киеве» получать оружие, заявил в интервью YouTube-каналу Naturalist Capitalist бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Как пояснил Риттер, украинские войска до сих пор используют нацистскую символику, а также поют песни во славу Степана Бандеры, который был «гитлеровским головорезом». Однако большинство американцев просто этого не понимают, посетовал экс-морпех.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Россию обвиняли в неспровоцированной агрессии против Украины — а ведь именно США провоцировали Россию ещё с 2008 года, когда они пригласили Украину вступить в свой лагерь. Можно, конечно, сказать: «Погодите-ка минутку, речь же о суверенном государстве, им можно» — вот только посол США Уильям Бёрнс, который сейчас занимает пост директора ЦРУ, в апреле 2008 года написал служебную записку, в которой прямо говорится: «Предложив Украине вступить в НАТО, мы начнём цепочку событий, которая неизбежно приведёт к российскому военному вторжению в эту страну». Поэтому когда мы уже в ноябре 2008-го Украину всё-таки туда пригласили, мы понимали, что делаем. Мы понимали, что мы создаём препосылки для конфликта.



В 2014 году мы поддержали госпереворот — мы даже сами выбрали, кто войдёт в новое правительство, это по телефону сделала Виктория Нуланд ещё до того, как Янукович бежал из страны. Это была смена режима. При этом Нуланд знала, что человек, которого она выбрала, близко связан с ультраправым движением под названием «Свобода», поддерживающим идеологию украинского националиста Степана Бандеры, — а он ведь в самом буквальном смысле был головорезом на службе у Гитлера, и на его руках была кровь десятков тысяч евреев и сотен тысяч поляков и русских. То есть это буквально нацисты, буквально. И они там и сегодня есть.





Если сейчас поехать в Англию и посмотреть, как там готовят танкистов под Challenger 2 — собственно, канал CNN туда и отправил бригаду новостников, чтобы их поснимать, но один ролик вы на ресурсах канала не найдёте, потому что его удалили: там украинские военные сначала машут, а потом делают характерное приветствие, «зигу». Нацисты. Они все нацисты.





В Германии их готовят под Leopard 2 — так немцам пришлось даже повесить в казарме объявление с таким вот текстом: «Дорогие украинские гости! Пожалуйста, не рисуйте на танках свастики и кресты, пока машины ещё находятся на немецкой территории: когда на Украину вернётесь, тогда и нарисуете». Нацисты, натуральные нацисты. В украинских войсках поют балладу в честь Степана Бандеры — о том, что он им «батька». Бандера на Украине — национальный герой.





А американцы просто не понимают, в чём дело. Ну а для меня, говорю вам, это — глубоко личный вопрос. Уверен, у нас хватает ребят, у которых были в семье те, кто сражался во Второй мировой войне — люди, которые участвовали в высадке в Нормандии и пересекли тогда тот пляж. У меня вот есть дядя, который тот пляж пересёк, но уже через четыре дня после начала операции; он не был ни стрелком, ни танкистом — логистикой занимался, принимал участие в операции Red Ball Express, когда грузовиками перевозили туда-сюда припасы.





Боевой путь у него получился интересный: он и в Париже побывал, а потом двинулся дальше. Но когда он добрался до Бельгии, в районе Арденн — это было в декабре, — немцы обстреляли его роту из зениток. 250 человек погибли на месте.





Он к нам заходил — и человек он был ничем не выделяющийся. Работал он в подразделении Kellogg's в городе Каламазу, что в штате Мичиган, и делал кукурузные хлопья — и всю свою взрослую жизнь после войны только этим и занимался. Просто мужик с завода Kellogg's. Курил сигареты, в итоге от рака лёгких и умер — потому что в итоге так всегда и происходит. Он был беззаботный такой — но как-то раз попросил: «А может, мы проедем моим маршрутом?» Ну, мы и поехали — сначала в Нормандию, потом дальше его повезли. Но когда он добрался до того самого места, он упал на колени и заплакал как младенец — потому что вспомнил всех тех, кто там погиб. Потом мы поехали на кладбище в Люксембурге, где похоронены его павшие сослуживцы.





А разговор я о таком завёл вот почему: ведь были времена, когда мы с нацистами боролись, когда главной целью нашей страны было уничтожение нацистской Германии. А теперь мы только и делаем, что помогаем нацистскому режиму получать военную поддержку — да, самым натуральным нацистам на Украине. И если кто-то этого не видит, то он слепой.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2023 года.