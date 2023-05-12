24 Horas: свой первый визит в Белый дом испанский премьер посвятит Украине и другим «чувствительным темам»

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14:10 МИД Нидерландов: ЕС продолжит настаивать на поставках большего числа оружия Киеву Страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего количества оружия Украине.

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