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24 Horas: свой первый визит в Белый дом испанский премьер посвятит Украине и другим «чувствительным темам»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Испанский премьер Педро Санчес прибыл в Вашингтон для своего первого визита в Белый дом, сообщает Canal 24 Horas. На встрече с Байденом стороны обсудят не только конфликт на Украине, но и другие чувствительные темы.

Педро Санчес этим утром приземлился в Вашингтоне. Там он проведёт встречу с Джо Байденом в Белом доме. На встрече в Овальном кабинете речь пойдёт о заражённых землях Паломареса* и о конфликте на Украине.

АЛЬМУДЕНА ГЕРРЕРО, корреспондент TVE: Санчес впервые приезжает в Белый дом. Происходит это в преддверии того, как страна станет председателем Евросоюза, и в таком геополитическом контексте, в рамках которого, как заявило испанское правительство, страна консолидировала свой международный профиль.

С Байденом он будет говорить о конфликте на Украине с общей позиции поддержки Киева и о воле к поиску справедливого и долгосрочного мира.

Они обсудят главные вызовы: борьбу с изменением климата и иммиграцию. Двусторонняя повестка включает в себя чувствительную тему американских пошлин на маслины, а также предварительное соглашение по возобновлению переговоров, касающихся обеззараживания Паломареса. Кроме того, они попытаются добиться подвижек по соглашению в аэрокосмической сфере.

Вчера на закрытом для прессы мероприятии председатель правительства вручил Большой крест ордена Изабеллы Католической Нэнси Пелоси, как было сказано, за защиту демократии и прав женщин.

ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Спикер Пелоси — это, неоспоримо, одна из самых активных законодателей и успешных лидеров в истории палаты представителей. Она воплощает в себе ценности, которые мы, Испания и Соединённые Штаты, разделяем.

Дата публикации 12 мая 2023 года.

* Речь идёт о последствиях авиакатастрофы над Паломаресом 1966 года с участием американского стратегического бомбардировщика B-52, на борту которого находилось термоядерное оружие (прим. ИноТВ).

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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
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Дональд Трамп иммиграция Испания климат Нэнси Пелоси Педро Санчес США Украина экология
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