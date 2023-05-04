El Periódico: ЕС хочет выделить €500 млн, чтобы помочь военной промышленности «нажать на педаль газа»

Евросоюз намерен выделить полмиллиарда евро на подъём военной экономики блока, чтобы нарастить производство боеприпасов, сообщает El Periódico. Таким образом Брюссель, как поясняет издание, собирается обеспечить достаточное количество поставок Киеву.

Брюссель хочет выделить €500 млн на стимулирование «военной экономики» и производство большего числа боеприпасов для Украины, сообщает El Periódico.



Речь, как поясняет издание, идёт о последней из трёх составляющих европейского плана, согласованного 27 странами — членами ЕС в конце марта этого года и направленного ​​на увеличение производственных мощностей всех типов боеприпасов и ракет в Европейском союзе для обеспечения достаточных поставок украинской армии.



Европейская комиссия предложила до 2025 года выделить из бюджета блока €500 млн, к которым добавятся ещё €500 млн от компаний и государств-членов, чтобы помочь военной промышленности Старого Света «нажать на педаль газа» и получить возможность в течение года поставить не менее 1 млн боеприпасов.



«Мы хотим помочь европейской промышленности изменить свою парадигму, перейти в режим военной экономики», — резюмировал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.



Бретон, который совершил серию визитов на заводы в разных странах — членах ЕС, определил около 15 компаний в 11 странах блока, которые имеют возможность производить необходимые Киеву боеприпасы. Среди этих стран оказалась и Испания, куда еврокомиссар отправится в следующий понедельник в рамках заключительной части его мини-тура по Европе.



Согласно его анализу, Евросоюз обладает значительными производственными мощностями, которые больше даже, чем у США, однако блок ограничен недостатком инвестиций и сокращением военных расходов в последние десятилетия.



Как пояснил Бретон, цель состоит в том, чтобы Совет Европы и Европарламент как можно скорее заключили соглашение, желательно до этого лета, для того чтобы можно было оперативно начать формировать заказы.



Эта инициатива будет действовать два года до середины 2025-го.



«Мы должны ускорить поставки боеприпасов. Время поджимает», — напомнил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который на прошлой неделе признал, что первые два этапа плана ЕС продвигаются медленнее, чем ожидалось.