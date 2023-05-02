Великобритания передала Киеву боеприпасы с обеднённым ураном на фоне того, как последний всё больше отчаивается и уже готов рискнуть заразить землю, за которую борется, пишет обозреватель Consortium News Элизабет Вос. По её словам, Лондон не пошёл бы на этот шаг, если бы британские и украинские власти считали возможным возвращение этой территории.

Решение Великобритании отправить Киеву снаряды с обеднённым ураном представляет собой нечто большее, чем опасная эскалация опосредованного конфликта Запада с Россией, пишет обозреватель Consortium News Элизабет Вос.

На прошлой неделе заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи подтвердил, что Киеву уже переданы снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2.

О своём намерении пойти на этот шаг Лондон объявил ещё в прошлом месяце, что немедленно привело к обострению ядерной напряжённости в отношениях с Москвой. Тогда всего через несколько дней российский президент Владимир Путин пригрозил разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Великобритания предприняла эти шаги на фоне признаков того, как Киев всё больше отчаивается и уже готов рискнуть выжечь землю, за которую борется.

Документы, появившиеся за последние несколько месяцев в сети в результате так называемой утечки из Пентагона и предположительно размещённые членом Нацгвардии США Джеком Тейшейрой, показали, что украинские силы чувствуют себя намного хуже, чем ранее сообщалось корпоративными СМИ. По данным Consortium News, из просочившихся документов «видно, что давно запланированное украинское наступление с треском провалится».

Тот факт, что конфликт идёт не очень хорошо для Украины, не стал большой неожиданностью для тех, кто следил за этой историей, не ограничиваясь основными СМИ.

Однако решение Великобритании направить снаряды с обеднённым ураном на Украину представляет собой нечто большее, чем опасная эскалация опосредованной войны Запада с ядерной державой. Это пример готовности Украины нацелиться на этническое русское население на востоке страны и отравить землю, которую она пытается удержать.

Обеднённый уран, как поясняет Вос, будет оказывать воздействие не только на российских военных, но также в течение многих лет будет влиять и на гражданское население.

Бывший инспектор ООН по вооружениям американец Скотт Риттер, комментируя новость об отправке на Украину снарядов с обеднённым ураном, напомнил о росте заболеваемости лейкемией в Косове в тех местах, где использовались эти боеприпасы, а также о росте врождённых дефектов и заболеваемости раком в Ираке после двух войн в этой стране.

По словам Риттера, США замалчивают информацию о воздействии обеднённого урана на здоровье, поскольку не хотят «брать на себя ответственность за то, что сделали».



Применение боеприпасов с обеднённым ураном на Украине равносильно «последнему вздоху отчаяния» и попытке заразить территорию, которую, как известно Киеву, он не вернёт, пишет обозреватель Consortium News Элизабет Вос. По её словам, подобные снаряды Великобритания не стала бы поставлять, а Украина использовать на тех землях, которые, по убеждению Лондона и Киева, они могли бы вернуть.