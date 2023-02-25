Эксперт: хватит верить отставным американским генералам — они пытаются втянуть США в войну с Россией

Бывшие командующие Вооружёнными силами США, регулярно появляясь в телеэфире, призывают Америку и Запад в целом поддерживать Украину всеми средствами и прочат Киеву скорую победу. Между тем такие оценки не только неверны, но и весьма опасны — ведь если к ним и дальше будут прислушиваться, это может обернуться для США прямым конфликтом с ядерной державой, пишет на страницах 19FortyFive подполковник американских сухопутных сил в отставке Дэниел Дэвис.

Американцы любят своих военных героев, а особенно они почитают генералов — таких, например, как Джон Першинг и Джордж Паттон, пишет в своей статье для 19FortyFive научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Между тем те, кто возглавляет Вооружённые силы США в наше время, не чета своим славным предшественникам, а если граждане страны будут и дальше верить тому, что они говорят о конфликте на Украине, то им, возможно, придётся на себе испытать, насколько катастрофически те заблуждаются, убеждён аналитик.

По мысли эксперта, учитывая, какие заявления сделали сразу несколько отставных генералов перед годовщиной с начала российской СВО, американской публике необходимо как можно скорее понять, что слова генералов нужно воспринимать как минимум с долей скепсиса: ведь если политики начнут прислушиваться к советам этих отставных военачальников, Америка может либо внезапно для себя оказаться перед фактом поражения Киева, либо втянуться в прямое столкновение с Россией, которое вполне может обернуться обменом ядерными ударами.

Чтобы подобная оценка не показалась необоснованной, автор предлагает читателям вспомнить, что в последнее время говорят самые заметные бывшие генералы в эфире американского телевидения — а говорят они исключительно о том, что «Россия выдохлась, а Украина движется к победе и не победит она только в том случае, если западные политики проявят слабость и не поставят ей необходимые припасы и оборудование».

Так, бывший глава Центрального командования Вооружённых сил США Дэвид Петреус не только сообщил, что, по его мнению, Украина сможет «вернуть те территории, которые Россия успела захватить с 24 февраля» прошлого года, но и допустил, что ей удастся «отвоевать Крым* и Донбасс». Мнение Петреуса разделяет и отставной генерал Марк Кларк — тот сказал, что захват украинскими войсками Крыма «является конкретной, понятной и достижимой военной задачей». А бывший генерал Бен Ходжес пошёл даже дальше, предположив, что украинцы «освободят Крым к концу лета», цитирует военачальников Дэвис.

«Несмотря на то что уже многие высказались о том, что для России Крым является важным с эмоциональной точки зрения вопросом — а Путин прямым текстом заявил, что может применить для его защиты ядерное оружие, — Ходжес эту идею как бы между прочим отмёл, — пишет эксперт. — Как категорически заявил генерал, шансы «на то, что Россия применит ядерное оружие, практически равны нулю». И какой же железный аргумент, подкрепляющий такую уверенность, он привёл? А такой, что, по «его мнению», Путин понимает, что Байден в ответ на это тоже прибегнет к ядерным средствам. А ведь уже тот факт, что отставной высший офицер так небрежно отметает мысль о том, что загнанный в угол российский лидер может прибегнуть к ядерному оружию, сам по себе является очень тревожным звоночком».

Ту же идею о том, будто бы действия россиян очень легко просчитать, а потому их можно не воспринимать всерьёз, развивает бывший командующий 1-й бронетанковой дивизией американской армии генерал-майор Марк Хёртлинг, отмечает Дэвис. Как поясняет аналитик, в опубликованной на этой неделе на страницах The Washington Post статье Хёртлинг прямо заявил, что Украина точно одержит победу — и обосновал такой оптимизм тем, что Россия не сможет добиться необходимых для своей победы перемен, «попросту на это не способна». «Российские вооружённые силы, утверждает отставной генерал, «отражают натуру и ценности того общества», из которого они набирались — а россияне, дескать, не умеют усваивать уроки. Наш славный генерал, видимо, подзабыл, что Россия, ощутив достаточно серьёзную угрозу, уничтожила и наполеоновские армии Франции в 1812 году, и хвалёный гитлеровский вермахт в 1945-м», — иронизирует эксперт.

Хотя российские силы действительно весь год проявляли себя не так эффективно, как могли бы, упомянутые генералы почему-то даже не вспоминают о целом ряде фундаментальных факторов, которые говорят о том, что победа Украины маловерятна, подчёркивает Дэвис. Каждый из офицеров обосновывал свои утверждения о неизбежной победе Киева тем, что он получит современные натовские вооружения — так, будто не понимает, что эти вооружения будут доставлять небольшими партиями, часть из которых (в том числе и американские танки Abrams) прибудут в лучшем случае к началу следующего года, разъясняет аналитик. Украинцы вынуждены оборонять фронт длиной тысячу километров, отбиваясь от постоянного давления со стороны противника и теряя танки, орудия и бронетранспортёры, — и то, что американские офицеры предполагают, что в таких условиях они смогут не только перейти в наступление, но и как-то угрожать Крыму, это как минимум странно, рассуждает эксперт. А кроме того, у украинских ВВС просто нет и в ближайшем будущем не появится возможности наносить хоть сколь-нибудь серьёзные удары по россиянам — если их хватит хотя бы на то, чтобы предотвращать дополнительные наступления россиян по нынешнему фронту, это уже станет для них успехом, считает автор.

Между тем отставные офицеры не только не учитывают факторы, говорящие о невозможности успешного наступления Украины, но и делают кое-что значительно более опасное — они подталкивают политическое руководство США и стран НАТО к ненужному риску, предупреждает Дэвис. Как напоминает эксперт, на этой неделе семеро бывших генералов, занимавших ранее в разные годы пост верховного главнокомандующего Объединёнными силами НАТО, опубликовали в издании Defense One статью, в которой заявили, что США и НАТО «должны сделать всё», чтобы помочь Украине победить. При этом основным аргументом авторов стало то, что успех России якобы вдохновит Китай на активные действия в отношении Тайваня. По мысли Дэвиса, иначе как «чепухой» такие заявления назвать нельзя, ведь Китай, несомненно, будет принимать решение о вторжении на Тайвань на основе собственных расчётов, а не побед Москвы.

Как полагает аналитик, США нет никакого смысла затягивать конфликт на Украине — тем паче, что он может обернуться ядерным обострением. Однако отставные военачальники продолжают озвучивать свои призывы, оказывая дурное влияние на политических лидеров как внутри США, так и в союзных Вашингтону странах: после того, как две недели назад тот же Петреус заявил, что Запад должен будет после завершения боевых действий дать Киеву железные гарантии безопасности, эту мысль успели повторить лидеры Польши, Франции, Германии и Великобритании.

По мнению Дэвиса, совершенно очевидно, что давать какие-либо гарантии стороне, которая в настоящий момент вовлечена в конфликт с Москвой, будет «безумием», поскольку в случае возобновления столкновений в будущем Запад будет вынужден вмешаться — а Америка совершенно не заинтересована в том, чтобы расширять свой зонтик безопасности на «нестабильного партнёра», который уже почти десятилетие враждует с ядерной державой. Как отмечает эксперт, многие из отставных генералов по-прежнему убеждены, что имеют дело с лидером калибра Саддама Хуссейна или Муаммара Каддафи, не несущего никакой серьёзной угрозы для США и НАТО, но Владимир Путин обладает ядерным оружием и потому в эту категорию никак не вписывается. В то же время, как показал ход боевых действий на Украине, в плане неядерных средств Москва на данный момент не способна угрожать альянсу — но этого американские офицеры тоже отчего-то не понимают, отмечает автор.

И американской публике, и лидерам страны, и союзникам Вашингтона по НАТО пора начать значительно более придирчиво относиться к заявлениям отставных американских военных — а если к их советам будут прислушиваться и дальше, то США могут в один прекрасный день втянуться в конфликт, которого не должно было быть, в заключение предостерегает Дэвис.