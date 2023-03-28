Раковые заболевания и врождённые дефекты — Focus о вреде снарядов с обеднённым ураном

Великобритания собирается поставить Украине снаряды с обеднённым ураном, пишет Focus. При этом британское министерство обороны утверждает, что это «стандартное» вооружение, не представляющее угрозы для здоровья людей. Но данные ООН и Канадской комиссии по ядерной безопасности свидетельствуют об обратном. При этом не так опасна радиоактивность таких боеприпасов, как их химическая токсичность, способная привести к раковым заболеваниям и врождённым дефектам, рассказывает немецкое издание.

Великобритания собирается поставить Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном, пишет Focus. В связи с этим глава Кремля Владимир Путин пригрозил разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По его словам, из-за радиоактивной пыли боеприпасы с обеднённым ураном представляют угрозу для здоровья людей и окружающей среды. В британском министерстве обороны, напротив, утверждают, что это «стандартное» вооружение, которое используется уже десятилетиями. «Так насколько действительно опасен этот продукт радиоактивного распада?» — задаётся вопросом немецкое издание.

Обеднённый уран где-то на 60% менее радиоактивный, чем природный уран. Он получается в результате обогащения природного урана, который потом используется в атомных электростанциях или для создания ядерного оружия. Снаряды с обеднённым ураном обладают особой пробивной силой, так как при столкновении с бронёй не изменяют форму. По нормам международного права их использование не запрещено. Самые большие запасы таких боеприпасов находятся в США и России. Американцы уже дважды использовали их в борьбе с «Исламским государством»*.

Результаты многих научных исследований показали, что никаких доказательств тому, что обеднённый уран действительно вреден, нет. Но эти результаты считаются спорными. Программа ООН по окружающей среде относит его к категории токсичных и радиоактивных тяжёлых металлов. При попадании в цель такого снаряда в окружающую среду выбрасывается оксид урана и частицы урана. По данным Канадской комиссии по ядерной безопасности, здоровью людей угрожает не столько радиоактивность, сколько химическая токсичность обеднённого урана. При попадании в организм в больших количествах он может нарушить работу почек или в долговременной перспективе привести к раку лёгких. Считается, что этот тяжёлый металл мог стать причиной возникновения болезней у ветеранов войны в Персидском заливе, а также причиной высокого числа заболеваний раком и врождённых дефектов в иракском городе Эль-Фаллуджа. Но научным путём это не было доказано, отмечает Focus.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.