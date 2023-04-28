WSJ: Пентагон стал уязвим из-за поставок военной помощи Украине и «взрывной проблемы»

Военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов находится в состоянии упадка по причине взрыва на единственном в США заводе по производству чёрного пороха и поставок военной помощи Киеву, сообщает обозреватель издания The Wall Street Journal Гордон Лаболд. Пентагон всё чаще сталкивается с проблемой «единственного источника» из-за нерегулярных заказов у небольших оборонных предприятий. Кроме того, американские военные и их союзники по НАТО практически истощили собственные арсеналы, которые отправляются на Украину в качестве военной помощи.

Почти два года назад в США произошёл взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ в Миндене (штат Луизиана), который был единственным поставщиком Пентагона по таким видам боеприпасов, как пули, миномётные и артиллерийские снаряды, а также ракеты Tomahawk. На предприятии производился уникальный в своём роде чёрный порох — легковоспламеняющийся материал со множеством военных применений, предназначенный для воспламенения более мощных взрывчатых веществ внутри снарядов. В результате взрыва в июне 2021 года никто не пострадал, однако завод с тех пор не работает, пишет обозреватель The Wall Street Journal Гордон Лаболд.

Американские компании — производители оружия стали объединяться в конце холодной войны в связи с необходимостью сократить расходы и оптимизировать промышленную базу страны. За последние три десятилетия количество поставщиков самолётов с неподвижным крылом в США сократилось с восьми до трёх. За тот же период количество производителей надводных кораблей сократилось с восьми до двух, и сегодня только три американские компании поставляют более 90% ракетного арсенала Пентагона. Оборонные фирмы более низкого уровня часто являются единственными производителями критически важных компонентов, таких как дымный порох, и единичное происшествие может полностью остановить всё производство.

На сегодняшний день Соединённые Штаты сталкиваются с этой «мучительной» проблемой, будь то поставки оружия и боеприпасов на Украину или пополнение собственного арсенала для подготовки к потенциальной конфронтации с Китаем. После нескольких месяцев поставок Украине «стингеров», гаубиц, противотанковых систем и амуниции, США и их союзники по НАТО практически истощили свои собственные запасы, особенно снаряды для 155-миллиметровых гаубиц, подчеркивает автор статьи.

Происшествие в Миндене стало наглядным примером рисков, с которыми сталкиваются американские вооружённые силы, поскольку взрыв разом уничтожил всё производство чёрного пороха в Северной Америке. В течение тысячелетия чёрный порох был важнейшим материалом как для военных, так и для коммерческих целей. Сегодня это особый товар с ограниченным коммерческим применением, а поскольку объёмы продаж небольшие, то и прибыль слишком низкая для поддерживания более одного производственного комплекса. Такой тип уязвимости настолько распространён, что Пентагон описывает его как проблему «единственного источника». Только один литейный завод в США производит титановые отливки для гаубиц и только одна компания производит ракетные двигатели для противотанкового оружия Javelin, сетует обозреватель The Wall Street Journal.

Небольшие оборонные предприятия, которые поставляют свою продукцию Пентагону, испытывают финансовые трудности по причине нерегулярных заказов оборонного ведомства. В связи с убытками многие из них закрылись, а необходимые вооружённым силам Америки материалы властям США приходится приобретать «как у союзников, так и у противников». Кроме того, слабым звеном в цепочках поставок журналист называет недостаточное количество квалифицированных рабочих в области литья и ковки, слабую инфраструктуру для аккумуляторных технологий и периодическую нехватку передовых микрочипов, пишет Лаболд.