WSJ: у США проблемы с производством боеприпасов

США отправляют боеприпасы на Украину, и сами не успевают производить новые в достаточном объёме, пишет The Wall Street Journal. По словам автора статьи, не хватает нового оборудования, сырья, квалифицированных рабочих. Плюс промышленники требуют, чтобы им чётко обрисовали дальнейшие перспективы и долгосрочные планы.

Планы США по увеличению производства боеприпасов не оправдались из-за нехватки чипов, оборудования и квалифицированных рабочих, пишет The Wall Street Journal.

Производители оружия увеличили число смен на заводе, заказали новое оборудование и оптимизировали цепочки поставок, чтобы увеличить выпуск противотанковых ракет Javelin, артиллерийских снарядов, управляемых ракет и многого другого, отмечает автор статьи. Но Пентагон в прошлом то финансировал, то забывал про компании по производству боеприпасов, и в итоге многие закрыли производственные линии или ушли из отрасли, а другие перевезли производство за границу. По оценкам Пентагона, для того, чтобы обратить вспять этот спад, потребуется пять-шесть лет.

США обязались предоставить Киеву оружия на сумму более $36 млрд, в том числе сотни тысяч боеприпасов для гаубиц, танков, переносных ракетных установок и современных управляемых ракетных комплексов. Украинцы выпускают около 3 тыс. снарядов в день. Но как у США, так и у их союзников по НАТО запасы невелики, отмечает автор статьи.

Тем временем Пентагон задумывается и о другом источнике угрозы — сдерживание и, возможно, борьба с Китаем. Армия США выделила $18 млрд в течение следующих нескольких лет на модернизацию заводов по производству бомб и объектов, обслуживающих военную технику. В частности, деньги пойдут на новое оборудование для завода, который производит гильзы, фабрики боеприпасов и снарядов.

И производство растёт, но медленнее, чем изначально предполагалось. Так, производство противотанковых ракет Javelin планируют увеличить с 2 тыс. единиц в этом году до 3,5 тыс. штук в 2026 году. Что касается усовершенствованной управляемой реактивной системы залпового огня GMLRS, сейчас их производят около 10 тыс., а планируют к 2026 году — 14 тыс.

Пентагон также заключает контракты на поставку стали и других видов сырья. Но одного только финансирования недостаточно для увеличения производства. «Изготовление даже простых артиллерийских снарядов — сложный, многоэтапный процесс, который происходит в отдалённых местах на устаревшем оборудовании. Патроны — это не просто куски стали, а высокотехнологичные объекты, обеспечивающие, что гильзы будут одинакового размера и будут надёжны в стрельбе. У некоторых также есть датчики и электронные системы для увеличения дальности и точности».

Начальник снабжения армии США Дуглас Буш объясняет более медленный, чем ожидалось, рост производства проблемами мощностей, а не нехваткой материалов. Пентагон занимается этой проблемой: запустил программу по анализу уровня и мощности производства боеприпасов, а также по разработке наилучших методов, включая использование 3D-печати для ускорения изготовления устаревших деталей.

Но компании, которые занимаются оборонной промышленностью, говорят, что им нужно больше ясности по поводу спроса в будущем, даже учитывая многолетние контракты, пишет The Wall Street Journal.