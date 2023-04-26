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Il Fatto Quotidiano: итальянцы собирают подписи за референдум о запрете поставок оружия на Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Италии начался сбор подписей с требованием провести референдум, чтобы прекратить поставки оружия на Украину. По словам сторонников этой инициативы, на самом деле большинство итальянцев выступают против того, чтобы продолжать вооружать Киев. Об этом рассказал в интервью Il Fatto Quotidiano актёр и сценарист Мони Овадия.
Il Fatto Quotidiano: итальянцы собирают подписи за референдум о запрете поставок оружия на Украину
AP

Ежегодно 25 апреля в Италии отмечается День освобождения от фашизма. И буквально накануне этой даты, с 23 апреля, по всей стране стартовал сбор подписей за проведение референдума, направленного на отмену законов, санкционирующих поставки оружия на Украину. Кампанию по проведению этого референдума инициировали общественные комитеты, поясняется в статье.

Её также поддерживают многие известные итальянские общественные деятели, в том числе правоведы Уго Маттеи и Паскуале Де Сена, экономисты Гвидо Виале и Владимиро Джакке, бывший директор итальянского телевидения Карло Фреччеро, карикатурист-сатирик Вауро Сенези, историк Франко Кардини, а также актёр и сценарист Мони Овадия.

На референдум предлагается вынести два вопроса, первый из которых касается необходимости устранить противоречия в том, что касается взаимодействия системы государственного здравоохранения и частных компаний. Инициаторы референдума призывают проголосовать за то, чтобы частные компании не имели права участвовать в планировании государственного здравоохранения, поясняется в статье.

А второй вопрос касается отмены правительственного указа, позволяющего осуществлять поставки оружия на Украину в течение 2023 года. Активисты намерены добиться запрета этих поставок посредством всеобщего голосования.

«Комитет референдума призывает всех итальянских граждан, которым небезразличны люди и их здоровье, поддержать эту инициативу», — говорится в обращении организаторов. Проголосовать можно на специальных пунктах сбора подписей, которые открыты по всей Италии, а также на интернет-платформе «Будущие поколения». 

Актёр и сценарист Мони Овадия, который является активным сторонником проведения референдума против отправки оружия на Украину, заявил в беседе с корреспондентом издания Il Fatto Quotidiano, что большинство итальянцев на самом деле не хотят вооружать Киев. Наконец-то представители итальянского пацифистского большинства смогут выразить своё мнение и показать, что находящиеся у власти политики не отражают его реальную волю, подчеркнул он.

«Я считаю, что референдум — это полезный и действенный инструмент. Мы это видим на примере Франции. Посмотрите, как Макрон боялся референдума о пенсионной реформе во Франции, он знал, что проиграет. Я считаю, что большинство итальянцев с болью в душе проживают этот конфликт и выступают категорически против отправки оружия», — также отметил Овадия.

По его мнению, проблема заключается в том, что нынешних политиков интересует мнение не итальянского народа, который они должны представлять, а транснациональных корпораций. Поэтому важно собрать подписи, чтобы у людей была возможность проголосовать и показать, что они выступают за мирное урегулирование, заявил Овадия: «Мне кажется, что воинственная риторика сходит на нет во многих сферах, даже среди военных аналитиков. Мы больше не можем мириться с убийством людей под прикрытием лживой пропаганды, мы не хотим быть соучастниками».

Как подчеркнул сценарист, всем уже пора понять, что этот конфликт ведётся в интересах двух сторон: «НАТО хочет низвергнуть Россию, чтобы потом можно было разобраться с Китаем. Соединённые Штаты столкнулись с закатом эпохи американской гегемонии и изменением глобального порядка, поэтому действуют своими привычными методами. Защита демократии — это небылица. Ее рассказывают те же люди, которые позволяют истреблять курдов и йеменцев», заявил Овадия в интервью Il Fatto Quotidiano.

С другой стороны, Европа здесь могла бы сыграть роль посредника и привести к равновесию, если бы у неё была собственная внешняя политика — однако она тоже полностью подчиняется решениям США, констатировал он: «Европа — это политический карлик». Поэтому необходимо провести референдум, подчеркнул итальянский сценарист: «Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы порвать с поджигателями войны и мобилизовать общественное мнение, чтобы остановить весь этот ужас».

По его мнению, необходимо также добиваться, чтобы эта проблема была рассмотрена на общеевропейском уровне, с целью активизировать дипломатические инициативы. Поскольку всем уже очевидно, что подобный конфликт невозможно выиграть на поле боя, заявил Овадия: «В Ираке и Афганистане США уничтожили миллион человек, а затем убежали, поджав хвост. Боевые действия нужны только тем, кто продаёт оружие, экономической и военной элите».

Однако прекратить поставки оружия и остановить разжигателей войны будет не так просто, признал он: «Для этого потребуется мобилизация всего итальянского общества». Овадия также заявил, что его не пугают обвинения в симпатиях к политике Кремля, которыми часто клеймят противников поставок оружия на Украину: «Ну какой из меня «путинист»! Путин стоит во главе гиперкапиталистического режима, а я — коммунист».

В то же время он отметил, что Россия это «огромная страна, о которой все говорят, и почти никто ничего не знает», и что он искренне благодарен русским людям, которые помогли освободить Европу от фашизма. «Но я испытываю глубокие чувства к русскому народу: я родился в Болгарии, и благодаря Красной армии мои родители не сгорели в печах нацистов. Я не забыл жертву советского народа — 26 миллионов погибших во Второй мировой войне за свободу от нацизма», подчеркнул Овадия.

Комментируя недавние скандальные заявления представителей итальянского правительства относительно опасности «этнического замещения», он объяснил это тем, что среди избирателей всегда есть те, кто хочет услышать что-то подобное: «Итальянцы любят тех, кто снимает с них вину: если что-то идёт не так, в этом виноваты не мы, а мигранты или кто-то ещё».

По его мнению, такие настроения в правительстве не умаляют значение Дня освобождения Италии от фашизма. «Для меня важно всегда принимать участие и выступать за свободу, демократию, человеческое достоинство и равенство. Во имя тех, кто сопротивляется  вчера или сегодня, партизаны, курды или палестинцы, я всегда буду их поддерживать», — заключил сценарист в интервью Il Fatto Quotidiano.

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Il Fatto Quotidiano Италия Европа
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