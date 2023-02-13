ZDF: украинский конфликт вскрыл проблемы в оснащении многих европейских армий

Проблемы с оснащением есть не только у армии Германии, отмечает немецкий телеканал ZDF. После холодной войны многие страны жёстко экономили на военных расходах, и результаты вскрываются теперь в ходе украинского конфликта. В запущенном состоянии, помимо бундесвера, находятся вооружённые силы Великобритании, Италии, Испании и Нидерландов.

Для ядерной державы — Великобритании — это был предупредительный выстрел, отмечает немецкий телеканал ZDF. Британская армия сейчас не является высококлассной силой, заявил недавно министру обороны Бену Уоллесу высокопоставленный американский генерал.

Такая оценка стала неожиданностью для общественности, поскольку правительство регулярно представляет свои вооружённые силы как одни из самых мощных в мире. Так же громко отмечается и вклад Великобритании в оборонительную борьбу Украины против России, продолжает ZDF.

Но за кулисами всё давно кипит. «Армия находится в запущенном состоянии», — сказал недавно Тобиас Эллвуд, председатель Комитета по обороне и коллега по партии консервативного премьер-министра Риши Сунака. Если бы войскам пришлось вступить в войну, у них, вероятно, закончились бы боеприпасы уже через несколько дней, сообщил британский телеканал Sky News.

Большинству британских танков и бронемашин от 30 до 60 лет, и замены им не предвидится, сказал Эллвуд. Теперь Сунак объявил о подготовке украинских лётчиков-истребителей — и поразил даже союзников. Королевские ВВС и так уже загружены до предела своими собственными требованиями, сказал один западный дипломат.

Между тем, Германия и Британия не единственные, у кого есть проблемы, подчёркивает немецкий телеканал.

Британские политики в области обороны винят в бедственном положении армии огромную экономию последних лет. «Качество вместо количества» — таким должен был стать девиз. При тогдашнем премьер-министре Борисе Джонсоне численность войск была значительно сокращена.

Однако также очевидно, что член НАТО Великобритания не одинока со своими проблемами внутри оборонного альянса. В Германии об устаревшем и неадекватном военном оснащении говорят уже много лет. В Италии газета La Repubblica недавно сообщила о возможной опасности для собственной обороны страны в случае поставки высокотехнологичного оружия на Украину.

Такие страны, как Нидерланды или Испания, сейчас также испытывают нехватку современных материалов и персонала в результате периода жёсткой экономии после окончания холодной войны. Сообщения из Франции не столь мрачны. Однако страна поставляет Украине лишь ограниченное количество оружия, чтобы не ослаблять себя слишком сильно.

На протяжении многих лет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и военные чиновники оказывали давление на такие страны, как Германия, с целью увеличения расходов. Кроме того, уже несколько месяцев подряд ведётся активная работа по обеспечению оружейной промышленности долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производственных мощностей за счёт надёжных заказов.

Манфред Вебер, вице-президент ХСС и глава Европейской народной партии (ЕНП), недавно нашёл подходящие слова, отмечает ZDF. «Нам нужна — даже если этот термин не так прост — своего рода военная экономика в ЕС, чтобы иметь возможность гарантировать стабильность и безопасность», — сказал Вебер. Он добавил, что европейские государства в данный момент не в состоянии быстро предоставить необходимое вооружение — ни для собственной обороны, ни для Киева.

Тема запасов оружия и боеприпасов также стоит на повестке дня встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник и среду, сообщает немецкий телеканал.