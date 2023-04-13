FAZ: власти Италии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Совет министров Италии объявил чрезвычайное положение из-за резкого увеличения потока мигрантов, прибывающих в страну по Средиземноморскому маршруту, сообщает Frankfurter Allgemeine. Особый режим будет действовать на территории всей страны на протяжении шести месяцев. По данным итальянского министерства внутренних дел, в этом году на лодках в Италию прибыло уже более 31 тыс. человек — за аналогичный период прошлого года этот показатель составил около 7,9 тыс.

Совет министров Италии объявил чрезвычайное положение из-за резкого увеличения потока мигрантов, прибывающих в страну по Средиземноморскому маршруту. Особый режим будет действовать на территории всей республики на протяжении шести месяцев, пишет Frankfurter Allgemeine.

Для запуска экстренных мер Совет министров выделил из Фонда национальных чрезвычайных ситуаций €5 млн. Однако, по словам министра по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи, это не решит проблему. Более того, для урегулирования кризиса потребуется «ответственное вмешательство ЕС».

В офисе председателя Совета министров Джорджи Мелони подтвердили введение чрезвычайного положения. По словам представителя премьер-министра, это упростит строительство новых центров приёма беженцев. По сообщениям итальянских СМИ, ранее в правительственных кругах велись разговоры о том, что чрезвычайное положение позволит правительству быстрее осуществлять депортации. Ограничение иммиграции являлось одним из главных предвыборных обещаний Мелони.

Дискуссии о резком увеличении притока мигрантов ведутся в Италии уже давно. По данным министерства внутренних дел, в этом году на лодках в Италию прибыло более 31 тыс. человек — за аналогичный период прошлого года этот показатель составил около 7,9 тыс.

Многие мигранты пытаются добраться из Туниса и Ливии до итальянских островов Лампедуза и Сицилия, а также до материковой части Италии или Мальты через Средиземное море на непригодных для плавания лодках. В ходе крайне опасных переправ лодки зачастую терпят крушение: например, в конце февраля у побережья Калабрии погибло не менее 90 человек.

По данным Международной организации по миграции, первый квартал 2023 года стал самым трагичным для мигрантов в Средиземноморье с 2017 года. Об этом организация сообщила в среду. С января в центральной части Средиземного моря погиб 441 человек. С 2014 года на этом маршруте из Африки в Европу было зарегистрировано более 20 тыс. смертей.