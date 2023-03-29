ABC News: подозревают самих мигрантов — пожар с большим количеством жертв в Мексике могли устроить из опасений депортации

Не менее 40 мигрантов сгорели в мексиканском центре содержания под стражей на границе с США. Власти предполагают, что сами задержанные подожгли свои матрасы, опасаясь предстоящей депортации. По данным ABC News, любая информация о жертвах и подробности расследования будут озвучены не раньше, чем через неделю.

Сейчас мы покажем страшные кадры со смертельного пожара в Мексике недалеко от американской границы. Он произошёл в центре содержания мигрантов рядом с Эль-Пасо. По крайней мере 40 человек погибли. С места событий корреспондент АВС Майриа Вилларреаль.

Мексиканские власти расследуют крупный пожар в миграционном центре на границе, в результате которого сгорели по крайней мере 40 человек. Следователи изучают шокирующее видео с камер видеонаблюдения, на котором мужчины находятся за решёткой в миграционном центре Сьюдад-Хуарес, в то время как комната наполняется дымом.

Мексиканский президент Лопес Обрадор заявил, что, по их мнению, поджог был совершён поздно вечером в понедельник мигрантами, опасавшимися депортации. Они завалили дверь матрасами и подожгли их. Обрадор добавил: те люди не подозревали, что это приведёт к такой ужасной трагедии.

Тела погибших накрыты спасательными одеялами. Ещё 28 человек серьёзно пострадали. Среди них муж Ангелы. А сегодня многие продолжают ждать ответы.

МАЙРИА ВИЛЛАРРЕАЛЬ, корреспондент АВС: Вчера в 12 часов он последний раз получал весточку от своего брата.

Дэвид, люди возле того здания отчаянно ждут ответов. Однако правительство говорит, что любая информация о жертвах и подробности расследования будут озвучены не раньше, чем через неделю. Дэвид?

Майриа Вилларреаль с границы. Спасибо, Майриа.

Дата выхода в эфир 29 марта 2023 года.