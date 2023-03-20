WSJ: «Напоминает кладбище» — всё больше мигрантов рискуют жизнью в попытке попасть в США

В последние годы резко увеличилось количество мигрантов, которые погибают при пересечении американо-мексиканской границы. В надежде исправить эту трагическую ситуацию администрация Байдена собирается ограничить возможность нелегалов требовать убежища в США. Но правозащитники серьёзно сомневаются, что предлагаемая правительством мера окажется эффективной, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году вдоль американо-мексиканской границы власти США обнаружили тела более 890 мигрантов, что на 58% больше, чем годом ранее. Многие из них утонули в быстро движущихся участках реки Рио-Гранде, или после успешной переправы погибли, упав со скал вдоль горных перевалов, или заблудились и умерли от обезвоживания, пишет The Wall Street Journal.

Вдобавок за этот период сотни беженцев пропали без вести. Кроме того, по оценкам властей двух стран, десятки человек умерли на мексиканской стороне границы или потерялись в открытом море, отмечает издание.

За это же время американские пограничники произвели рекордные 2,2 млн арестов – почти на 600 тыс. больше прошлых значений. Только на участке, который федеральные власти определяют как сектор Дель-Рио, была задержана 481 тыс. человек, что на 85% больше, чем в предыдущем году.

Сектор Дель-Рио — одно из самых опасных мест для пересечения Рио-Гранде из-за сильного глубинного течения. По словам официальных лиц, даже опытные спасатели сталкиваются с серьёзным риском на этом участке реки, который унёс жизни 250 мигрантов в прошлом году.

С марта 2022-го службы экстренного реагирования в городе Игл-Пасс, который входит в сектор Дель-Рио, ежемесячно находят в реке до 30 тел. «Это похоже на кладбище, — сказал шериф округа Маверик Том Шмербер, выросший в этом районе. — Я работаю на границе почти 40 лет и никогда не видел трагедий такого масштаба».

По данным ООН, также резко возросло число погибших и пропавших без вести мигрантов, которые пытались попасть в Америку с Гаити и Кубы. В 2022 году береговая охрана США обнаружила тела 65 мигрантов в Карибском море и у побережья Флориды, в то время как годом ранее их было пять.

Пограничники, защитники прав человека и местные чиновники говорят: отчасти рост числа рискованных переходов вызвал раздел 42 — политика эпохи пандемии, которая позволяла выдворять беженцев в короткие сроки. До неё задержанных мигрантов с большей вероятностью освобождали, и они дожидались судебного слушания о предоставлении убежища, поясняет издание

В январе администрация Байдена внесла в раздел 42 дополнительные страны. Она также объявила, что мигрантам, пойманным при попытке незаконно пересечь границу, вскоре будет запрещено просить убежища, если они не добивались его в странах, которые они пересекали по пути в США.

По прогнозам американских властей, после того как в мае раздел 42 закончит действовать, поток мигрантов увеличится. Вместе с тем в администрации Байдена считают, что благодаря новому правилу нелегалы перестанут полагаться на услуги контрабандистов и пользоваться рискованными маршрутами.

Но правозащитники серьёзно сомневаются, что политика американских властей принесёт плоды. «Создание препятствий на пути миграции не останавливает её, а делает более опасной», — подчеркнула глава мексиканского подразделения Международной организации по миграции Дана Грабер.