Sky News: в Британии планируют размещать мигрантов на военных базах и паромах

В течение нескольких недель британское правительство должно объявить о планах по переселению мигрантов из гостиниц на военные базы и вышедшие из эксплуатации паромы, сообщает телеканал Sky News. Министры уже дали понять, что хотят отказаться от использования отелей в качестве жилья для просителей убежища.

Ожидается, что в течение нескольких недель правительство Великобритании объявит о планах по переселению мигрантов из гостиниц на военные базы или даже на потенциально заброшенные паромы, сообщает британский телеканал Sky News.

Министры уже дали понять, что они хотят положить конец использованию гостиниц в качестве жилья для просителей убежища. Предыдущие предложения об использовании лагерей отдыха и студенческих общежитий, скорее всего, не будут реализованы.

Это происходит в тот момент, когда члены парламента от тори готовятся к восстанию против законопроекта Риши Сунака о нелегальной иммиграции на следующей неделе, поясняет телеканал.

Ряд высокопоставленных тори и бывших министров подписали поправку, которая вычеркнет любую роль Европейского суда по правам человека из процесса обращения Великобритании с нелегальной миграцией.

Поправка была выдвинута бывшим политическим секретарём Бориса Джонсона Дэнни Крюгером и поддержана рядом членов парламента, включая сэра Иэйна Дункана Смита, сэра Джона Редвуда и Саймона Кларка.

В понедельник и вторник законопроект премьер-министра будет тщательно изучаться в палате общин и, по сообщениям, в ближайшие дни попадёт на рассмотрение к его потенциальным противникам.

Правительственные источники отмечают, что объявление о размещении мигрантов в гостиницах ожидается в течение нескольких недель.

Эти новости появились после того, как планы по размещению просителей убежища на базе Королевских ВВС в Линкольншире натолкнулись на противодействие со стороны местных жителей, политиков и историков, продолжает Sky News. По данным телеканала, около 1,5 тыс. просителей убежища могут быть размещены на заброшенной базе британских ВВС RAF Scampton.

Аэродром, закрытый в прошлом году, был домом для пилотажной группы Red Arrows и эскадрильи Dambusters, которая провела один из самых известных воздушных рейдов Второй мировой войны, напоминает британский телеканал.

Предложение поселить там мигрантов может привести к тому, что план по превращению базы в объект культурного наследия стоимостью £300 млн будет отменён. Решение разместить просителей убежища в армейских казармах во время пандемии было названо «серьёзной ошибкой» после вспышки коронавирусной инфекции.

Условия в казармах Напьер в Фолкстоне, Кент, и лагере Пеналли в Уэльсе были «совершенно неприемлемыми» и представляли собой «серьёзные упущения со стороны Министерства внутренних дел», сказал главный инспектор Дэвид Болт в отчёте за апрель 2021 года.

В ответ на субботнее заявление лидер партии Plaid Cymru и представитель по внутренним делам, член парламента Лиз Сэвилл Робертс сказала, что правительство «ничему не научилось из своих неудач». Инспекторы назвали казармы Пеналли в Пемброкшире «обнищавшими, запущенными и непригодными».

«К счастью, Пеналли были закрыты, а люди были переведены в более подходящее жильё», — заключает британский телеканал Sky News.