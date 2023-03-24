Washington Times: из-за наплыва мигрантов США и Канада ужесточили контроль за границей

США и Канада договорились предпринимать более активные действия по стабилизации ситуации на американо-канадской границе, пишет The Washington Times. Отмечается, что это решение возмутило защитников прав мигрантов: по их мнению, Джо Байден сделал очередное отступление от своих предвыборных обещаний.

США и Канада заключили миграционную сделку, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, в рамках этой сделки страны намерены стабилизировать ситуацию на американо-канадской границе, которая становится всё более и более хаотичной.

Обе страны обязались принимать более активные меры для пресечения незаконного перехода границы и последующей подачи заявки на убежище, пишет The Washington Times. Кроме того, Канада обязалась принять 15 тыс. человек, желающих получить убежище на канадской территории. Отмечается, что сделка была достигнута незадолго до визита Джо Байдена в Канаду.

Как пишет издание, характер сделки возмутил защитников прав мигрантов. По их мнению, сделка стала очередным отступлением от предвыборной кампании Байдена, обещавшего ввести более либеральную миграционную систему. По мнению исполнительного директора организации New York Immigration Coalition Мурада Ававде, ограничение свободы мигрантов ставит их жизни под большую угрозу.

Канада и США и раньше пытались регулировать миграционный поток между странами, однако мигранты всегда находили лазейки, пишет The Washington Times. К примеру, в Канаде мигрантам, пересёкшим границу в неположенном месте, разрешается подать заявку на убежище. Издание отмечает, что к проблемам на границе с Канадой добавляются проблемы на южной границе США: ситуация там не находится под контролем на протяжении большей части президентского срока Байдена.