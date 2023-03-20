Der Spiegel: мэра Флоренции горячо поддержали в соцсетях за попытку остановить акцию экоактивистов

Климатические активисты испачкали краской фасад знаменитого Палаццо Веккьо во Флоренции, причём раньше охранников их попытался остановить мэр города, который как раз записывал видео возле исторического здания. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, за своё оперативное вмешательство Дарио Нарделла сорвал овации в соцсетях, а некоторые пользователи даже предложили сделать его мэром Флоренции пожизненно.

Климатические активисты из группы «Последнее поколение» испачкали аэрозольной краской фасад знаменитого Палаццо Веккьо во Флоренции, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Однако акция, состоявшаяся в пятницу утром, продлилась всего несколько минут.

Два активиста использовали огнетушители, чтобы распылить оранжевую смывающуюся краску на фасад средневекового здания. Двое охранников кинулись туда, но мужчина в коричневой кожаной куртке первым пробрался через живую изгородь из зелёных насаждений в терракотовых горшках и бросился на активиста. Он обхватил мужчину руками и стал оттаскивать его от стены с криками: «Прекрати! Какого чёрта ты творишь?».

Как поясняет Der Spiegel, этим разъярённым мужчиной в кожаной куртке был не кто иной, как мэр Флоренции Дарио Нарделла. Тот факт, что Нарделла оказался на месте происшествия, по-видимому, объясняется случайным совпадением. Мэр записывал видео на площади Синьории перед Палаццо Веккьо, в котором находится не только музей, но и мэрия. В этом видеоролике Нарделла восторгается площадью, говорит, что это большой музей под открытым небом, бесплатный, открытый для всех... Затем он оборачивается, видит, как распыляют краску, и бежит к активистам.

В социальных сетях Нарделла сорвал овации за своё вмешательство. Эту акцию там называют «легендарной» и пишут, что Нарделла должен стать мэром пожизненно. Один пользователь хвалит «впечатляющий подкат», другой требует видеодоказательств, чтобы выяснить, не было ли нарушений. Несколько комментаторов призывают пригласить Нарделлу в национальную сборную по регби.

Самому мэру всё это совсем не показалось забавным, пишет немецкий журнал. Нарделла принял участие в штукатурных работах и, среди прочего, забрался на строительные леса, чтобы удалить краску с помощью щётки и специального средства. Позже он осудил акцию «Последнего поколения» в Twitter. Это была «атака на искусство, культуру и красоту», которые беззащитны перед подобными нападками, написал он. Кроме того, это атака «не на ту цель», и причина, какой бы понятной она ни была, не оправдывает подобные действия.

Более того, для очистки дворца пришлось использовать 5 тыс. литров воды, отметил Нарделла далее, — «к вопросу об окружающей среде и засухе». В прошлом году север Италии страдал от сильной жары и засухи, напоминает издание.

Группа «Последнее поколение» в свою защиту написала у себя в Twitter, что лучше прослыть вандалами, чем «пассивно принимать решения правительств, которые не видят дальше пяти лет своего мандата и день за днём подписывают приговор младшим поколениям».

По словам группы, акция была направлена против климатической политики итальянского правительства, которое, по их мнению, слишком мало делает для защиты климата и пропускает важные решения в борьбе с изменением климата. Дворец остался прежним после нападения с применением краски, но «те, кто населяет его сегодня, утратили видение ответственности за будущее своего сообщества», говорится в заявлении группы активистов.

Палаццо Веккьо — одно из самых важных зданий в тосканском городе Флоренция, отмечает Der Spiegel. Дворец был построен в XIV веке и первоначально служил резиденцией флорентийского городского парламента. В XIX веке в нём также несколько лет заседала Палата депутатов Италии. Сегодня в здании располагается Детский музей Флоренции, офисы городской администрации и великолепный Зал пятисот, заключает немецкий журнал.