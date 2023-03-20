Der Spiegel: мэра Флоренции горячо поддержали в соцсетях за попытку остановить акцию экоактивистов
Климатические активисты из группы «Последнее поколение» испачкали аэрозольной краской фасад знаменитого Палаццо Веккьо во Флоренции, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Однако акция, состоявшаяся в пятницу утром, продлилась всего несколько минут.
Два активиста использовали огнетушители, чтобы распылить оранжевую смывающуюся краску на фасад средневекового здания. Двое охранников кинулись туда, но мужчина в коричневой кожаной куртке первым пробрался через живую изгородь из зелёных насаждений в терракотовых горшках и бросился на активиста. Он обхватил мужчину руками и стал оттаскивать его от стены с криками: «Прекрати! Какого чёрта ты творишь?».
Как поясняет Der Spiegel, этим разъярённым мужчиной в кожаной куртке был не кто иной, как мэр Флоренции Дарио Нарделла. Тот факт, что Нарделла оказался на месте происшествия, по-видимому, объясняется случайным совпадением. Мэр записывал видео на площади Синьории перед Палаццо Веккьо, в котором находится не только музей, но и мэрия. В этом видеоролике Нарделла восторгается площадью, говорит, что это большой музей под открытым небом, бесплатный, открытый для всех... Затем он оборачивается, видит, как распыляют краску, и бежит к активистам.
В социальных сетях Нарделла сорвал овации за своё вмешательство. Эту акцию там называют «легендарной» и пишут, что Нарделла должен стать мэром пожизненно. Один пользователь хвалит «впечатляющий подкат», другой требует видеодоказательств, чтобы выяснить, не было ли нарушений. Несколько комментаторов призывают пригласить Нарделлу в национальную сборную по регби.
Самому мэру всё это совсем не показалось забавным, пишет немецкий журнал. Нарделла принял участие в штукатурных работах и, среди прочего, забрался на строительные леса, чтобы удалить краску с помощью щётки и специального средства. Позже он осудил акцию «Последнего поколения» в Twitter. Это была «атака на искусство, культуру и красоту», которые беззащитны перед подобными нападками, написал он. Кроме того, это атака «не на ту цель», и причина, какой бы понятной она ни была, не оправдывает подобные действия.
Более того, для очистки дворца пришлось использовать 5 тыс. литров воды, отметил Нарделла далее, — «к вопросу об окружающей среде и засухе». В прошлом году север Италии страдал от сильной жары и засухи, напоминает издание.
Группа «Последнее поколение» в свою защиту написала у себя в Twitter, что лучше прослыть вандалами, чем «пассивно принимать решения правительств, которые не видят дальше пяти лет своего мандата и день за днём подписывают приговор младшим поколениям».
По словам группы, акция была направлена против климатической политики итальянского правительства, которое, по их мнению, слишком мало делает для защиты климата и пропускает важные решения в борьбе с изменением климата. Дворец остался прежним после нападения с применением краски, но «те, кто населяет его сегодня, утратили видение ответственности за будущее своего сообщества», говорится в заявлении группы активистов.
Палаццо Веккьо — одно из самых важных зданий в тосканском городе Флоренция, отмечает Der Spiegel. Дворец был построен в XIV веке и первоначально служил резиденцией флорентийского городского парламента. В XIX веке в нём также несколько лет заседала Палата депутатов Италии. Сегодня в здании располагается Детский музей Флоренции, офисы городской администрации и великолепный Зал пятисот, заключает немецкий журнал.
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