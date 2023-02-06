NTD: во время ремонта канализации в Риме нашли статую императора

Во время ремонта дождевой канализации в Риме нашли мраморную статую человека, одетого как Геркулес. Как сообщает NTD, специалисты полагают, что в роли древнегреческого героя изображён римский император Деций Траян, печально известный тем, что первым организовал систематичное гонение христиан в Древнем Риме. Реставраторы восстановят скульптуру, после чего её выставят на обозрение публики.

Мраморную статую нашли в Риме во время ремонта дождевой канализации. Работы шли недалеко от Аппиевой дороги. Бульдозер выкапывал столетние трубы, и вдруг из земли показалась голова скульптуры. Наблюдавший за процессом археолог немедленно остановил работы.

ФРАНЧЕСКА РОМАНА ПАОЛИЛЛО, археолог: Сразу стало понятно, что статуя изображает человека, одетого как Геркулес.

Статуя оказалась повреждённой, но на ней видна шкура льва, которую носил Геркулес. Также рядом нашли дубинку древнегреческого героя.

Специалисты полагают, что в роли Геркулеса изображён римский император Деций Траян. Об этом говорят морщины на лбу статуи. С морщинистым лбом этот властитель также изображён на мраморном бюсте, хранящемся в Капитолийском музее в Риме.

ФРАНЧЕСКА РОМАНА ПАОЛИЛЛО: Поскольку персонаж изображён как полубог, значит, прообраз надо искать среди самых важных личностей римского государства. Мы выявили некоторые сходства с лицом императора Деция Траяна, который правил с 249-го по 251 год нашей эры.

Деций печально известен тем, что первым организовал систематичное гонение христиан в Древнем Риме. При нём были замучены до смерти многие епископы и их ученики.

Император мечтал вернуть былую мощь Римскому государству, но правил менее двух лет. Он был убит в бою с племенами готов и стал первым римским императором, погибшим на войне с внешним врагом.

Впрочем, археологам ещё предстоит подтвердить верность своего предположения. Они также определят возраст статуи и место её создания. По мнению учёных, скульптуру закопали в землю в начале прошлого века, когда ещё не было археологического контроля.

Реставраторы восстановят мраморную скульптуру, после чего её выставят на обозрение публики.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2023 года.