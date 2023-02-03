NTD: найденная мастерская приоткрыла учёным тайны Древнего Египта

Учёные понемногу проникают в тайны древних египтян по мумификации умерших, и в этом им помогают находки археологов. Как сообщает NTD, золотой жилой информации стала мастерская по мумифицированию, которую четыре года назад обнаружили в некрополе Саккара. Там сохранились керамические сосуды с надписями, в которых держали вещества для бальзамирования.

Древние египтяне тысячелетиями мумифицировали умерших, чтобы помочь им жить вечно. Однако секреты египетских мастеров по бальзамированию полностью пока не раскрыты. Впрочем, учёные понемногу проникают в эти тайны, и в этом им помогают находки археологов.

Золотой жилой информации стала мастерская по мумифицированию, которую четыре года назад обнаружили в некрополе Саккара. Там сохранились керамические сосуды с надписями, в которых держали вещества для бальзамирования. Находки датируются VII и V веками до нашей эры.

СЮЗАННА БЕК, египтолог: Обычно на таких сосудах надписи сделаны иератическими знаками и частично демотическими. На наших сосудах смешанная письменность.

Учёные сделали анализ остатков веществ в 30 сосудах и узнали о новых ингредиентах, которые применяли для бальзамирования. В частности, это смола дерева агатис даммара и масло элеми, которое получают из смолы дерева канариум. Оба дерева родом из Юго-Восточной Азии. До сих пор учёным не встречались свидетельства о торговле Древнего Египта с этим регионом в тот период времени.

САЛИМА ИКРАМ, египтолог: Очень удивительно, что эта смола и масло элеми прибыли издалека, но не из Сирии и не из Ливана. Как же египтяне узнали об этих веществах и их свойствах? И понимали ли они, что у разных смол есть похожие свойства? И если это и было так, то зачем привозить их издалека?

И хотя перед учёными встало много вопросов, уже есть и некоторые ответы. Так, например, они проанализировали содержимое сосудов с надписями «антиу» и «сефет». Обычно эти названия переводили как мирра и масло. Но оказалось, что в них была смесь различных веществ, включая кедровую смолу и животный жир.

На следующем этапе исследования учёные проверят, содержатся ли найденные вещества в египетских мумиях. В то же время специалисты предполагают, что не было какого-то единого «рецепта» мумифицирования. Возможно, он менялся с годами. Также разные мастера могли применять разные вещества для бальзамирования.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.